Álex Márquez le gana el último sprint a Pedro Acosta

Decía que no se sentía favorito este fin de semana, que en este circuito no acababa de lucir como en otros porque no era capaz de marcar la diferencia. Pero una vez más, Álex Márquez volvió a demostrar que, en ausencia del campeón, el primero en la línea de sucesión es él. El de Cervera sumó su tercer sprint del año y tratará de rematar el domingo algo que nunca ha conseguido, hacer doblete sprint y carrera, y sumar el pleno de 37 puntos que reparte un gran premio.

La clave estuvo en la salida, porque el hombre de la pole, Marco Bezzecchi, salía con neumático blando trasero con la intención de romper el sprint en las primeras vueltas. Solo él y su compañero de marca, Raúl Fernández, iban con esa estrategia. El resto de los favoritos había montado el medio trasero y Álex tenía el objetivo de contrarrestar ese ataque inicial del italiano. Prácticamente calcaron la salida y llegaron en paralelo a la primera frenada, pero el de Ducati frenó más tarde y le ganó la posición. A partir de esa primera curva, el italiano vio como le rebasaban Acosta, Fernández, Di Giannantonio y Quartararo, en apenas cinco curvas. No era normal esa pérdida de posiciones, y es que como luego explicaría el Bezzecchi, el dispositivo de salida de su Aprilia se había quedado conectado en esa primera vuelta y ahí perdió sus opciones de victoria. Después mantuvo el ritmo de cabeza de carrera, pero un sprint da muy pocas ocasiones de remontar y acabó quinto.

Sin el principal favorito, Álex Márquez hizo el papel de nuevo sheriff de MotoGP a la perfección y estiró un grupo donde solo Acosta pudo seguirle. El murciano podía seguir a duras penas el ritmo del de Gresini hasta que cometió un error en la sexta vuelta, yéndose largo en una curva, y perdió ese segundo que ya sería irrecuperable. Como un reloj, el de Cervera no falló y acabó celebrando su segundo triunfo consecutivo en un sprint, con la intención de repetir mañana, pero sin ponerse la etiqueta de favorito. «Ganar o no dependerá de muchos factores y sobre todo de cuadrar cuatro cosas, pero lo importante será estar en la pomada en un circuito que a mí no se me da especialmente bien»; reconocía un Álex Márquez al que le haría especial ilusión cerrar el año con victoria.

Segundo Acosta, y sexto fin de semana consecutivos en el podio, pero se le sigue resistiendo la victoria al de Mazarrón que se lo tomaba con humor. «La estoy cocinando a fuego lento y con cerilla. Estoy chutando a la portería y todas van al palo, pero tarde o temprano tendrá que caer.». El murciano tendrá una nueva oportunidad el domingo, donde será uno de los tres favoritos junto a Márquez y Bezzecchi.

El podio lo completó Fabio Di Giannantonio, que arrebató la tercera plaza a Raúl Fernández a falta de dos vueltas. Al madrileño se le hizo largo el sprint con los blandos, pero valoraba y mucho el cuarto puesto, ya que hace una semana no pudo competir en Portimao por una lesión. Además, Raúl batió al teórico jefe de filas de Aprilia, Bezzecchi. Completaron las posiciones de puntos, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo, Brad Binder y Ai Ogura, que cerró el top 9 en MotoGP.

Manu González sigue creyendo

Cuando lo tienes todo casi perdido, la esperanza es lo último que se pierde. Así afronta Manu González la última bala que le queda en el Mundial de Moto2. El madrileño solo tiene una combinación posible que le daría el título, ganar la carrera y que su rival, Diogo Moreira, sea 15º o peor. Y se agarra a ese clavo ardiendo de que en el motociclismo hasta que no se cruza la bandera de cuadros no se puede dar nada por hecho. El hecho de que haya acabado por delante de su rival en todos los entrenamientos que se han disputado este fin de semana le hace albergar ilusiones, más por el hecho de que el brasileño está sintiendo la presión de cerrar el título.

En la parrilla del domingo más importante de su vida, 'Manugas' saldrá desde la segunda fila, quinto, y Moreira en la tercera, noveno. Ambos se verán envueltos en el embudo de la curva 1, pero cuanto más delante, más fácil es sortear esos posibles problemas.

En cualquier caso, no lo tendrá nada fácil el español, teniendo en cuenta que tiene que ganar la carrera y que no ha dado la sensación de ser el más rápido del fin de semana. Sin duda, hay un piloto por encima del resto en Valencia, que es Dani Holgado, que partirá desde la pole, con Izan Guevara segundo y el compañero de González, el australiano Agius, tercero. El cuarto, Albert Arenas, disputará este domingo su última carrera en Moto2.

También hubo mucho protagonismo español en la calificación de la categoría pequeña, con Adrián Fernández, David Almansa y Máximo Quiles en la primera fila. Y donde reapareció el campeón de Moto3, José Antonio Rueda, que estuvo en el box de su equipo en la última cita del año, mientras se sigue recuperando de aquella aterradora caída en Indonesia.