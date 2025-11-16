El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Alvaro Carpe, Adrian Fernandez y Taiyo Furusato, podio de Moto3. José Jordán (Afp)
GP Comunidad Valenciana

Adrián Fernández inaugura su palmarés en Moto3

El piloto madrileño gana su primera carrera mundialista y Ángel Piqueras se proclama subcampeón de un Mundial de Moto3 que dominaron como nunca los españoles.

Jesús Gutiérrez

Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:04

Comenta

En su carrera número 86, Adrián Fernández estrenó al fin su casillero de victorias después de haber sumado ya varios podios. Le faltaba la guinda para este ya, veterano en la categoría pequeña, aunque apenas tenga 21 años. Y lo logró en el mismo escenario que su hermano, el piloto de MotoGP, Raúl Fernández, sumó su primera victoria hace ahora cinco años. De su hermano se acordaba nada más cruzar la meta. «Cuando lo intentas tantas veces y ves que no llega, puedes llegar a tirar la toalla. Gracias a dios tengo a mi hermano que es el que me dice que cuando me caída siguiera intentándolo, y sin él no estaría aquí». Los Fernández, como los Espargaró o los Márquez, ya son hermanos ganadores de grandes de premios.

El piloto de San Martín de la Vega no dio apenas opción liderando todas las vueltas, salvo la primera, en la que su compañero de equipo, David Almansa, le robó la primera posición en la salida. No ganó en solitario, pero llevó el peso del grupo delantero durante toda la carrera, haciendo la selección, donde solo cinco pilotos aguantaron en cabeza y llevando siempre a rueda a un peleón Máximo Quiles, que peleaba por el subcampeonato, y al japonés Tayo Furusato. Sin embargo, Adrián Fernández no dio ni una sola opción y logró al fin esa deseada victoria.

La impecable carrera del madrileño provocó que el duelo fuera por el podio, que se decidió en la última vuelta. Quiles necesitaba ser al menos segundo para alcanzar el subcampeonato, pero se lio en la última vuelta y no pudo atacar a Furusato, además, perdió la posición con Álvaro Carpe y con el italiano Guido Pini. El japonés cruzó la meta segundo, pero fue sancionado con perder una plaza por exceder los límites de pista en la última vuelta, lo que ascendió a Carpe al segundo escalón del podio.

En una carrera difícil, en la que se quedó muy pronto descolgado del grupo principal y rodó siempre en tierra de nadie, Ángel Piqueras, acabó sexto, una posición por detrás de su rival Quiles, y pudo atar el subcampeonato del mundo antes de dar el salto a la categoría intermedia en 2026.

El Mundial de Moto3 ha tenido un claro dominio español en este 2025, donde se han ganado 21 de los 22 grandes premios y se ha copado las cinco primeras posiciones en la clasificación final. El campeón José Antonio Rueda, que sigue recuperándose de sus lesiones tras su accidente con Dettwiler en Malasia, seguido de Ángel Piqueras, Máximo Quiles, Álvaro Carpe y David Muñoz. Hay cantera para rato.

