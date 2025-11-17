El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Marc (d) y Álex Márquez (i), junto a sus padres.
Análisis

La gala de los Márquez

Valencia echó el telón a la temporada 2025 de MotoGP con la tradicional ceremonia de entrega de premios, en la que todo el protagonismo fue para la familia de Cervera

Jesús Gutiérrez

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:02

Comenta

MotoGP le debía un Gran Premio a Valencia y ésta se tomó la reválida con creces. La destrucción que sembró la dana hace un año ... bordeó las instalaciones del Circuit Ricardo Tormo y destrozó tres de sus cuatro accesos, haciendo imposible la celebración de un evento en 2024 para el que mentalmente tampoco habría estado preparado. En su lugar se corrió en Montmeló, en una cita que se renombró como Gran Premio de la Solidaridad y cuyos beneficios fueron para los afectados por las inundaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los efectos de la tromba de agua en Avilés: calles anegadas, carreteras cortadas y parkings inundados
  2. 2 Tomasín: «Solo quiero ver pueblos de Tineo que hacía 30 años que no veía»
  3. 3

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  4. 4 Una mujer se cae dentro de una alcantarilla sin tapa en Oviedo: «Como si me hubiera tragado la tierra»
  5. 5 Nuevos asaltos en viviendas: roban en cuatro chalés de Castiello
  6. 6

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  7. 7 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  8. 8 Cambia el tiempo en Asturias: una masa de aire «muy frío» podrá traer las primeras nevadas
  9. 9 El Sporting se encuentra un punto ante el Eibar
  10. 10 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La gala de los Márquez

La gala de los Márquez