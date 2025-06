Los Márquez corren en territorio Bagnaia

Jesús Gutiérrez Jueves, 19 de junio 2025, 18:44 | Actualizado 19:00h. Comenta Compartir

Teniendo en cuenta el devenir de la temporada en MotoGP y lo vivido en la última cita de Aragón, donde Marc Márquez dominó todos y cada uno de los entrenamientos, hizo la pole y lideró todas las vueltas del sprint y la carrera, con sendas vueltas rápidas, algo que no se había visto en los últimos diez años, cuesta no ver al español como el rival a batir en el inicio de un gran premio. Sin embargo, Mugello es otro cantar. No solo porque su compañero en Ducati, Pecco Bagnaia, correrá en casa arropado por el calor de los tifossi o porque en los tres últimos años el italiano solo ha ganado en una pista que se le da a las mil maravillas. También por los propios antecedentes del piloto de Cervera en el circuito toscano.

En el extenso palmarés de Marc Márquez solo brilla un triunfo en el Gran Premio de Italia en la clase reina. Fue en el lejano 2014, en su segunda temporada en MotoGP. Un año antes, siendo rookie sufrió una de las caídas más peligrosas de su carrera, a más de 300 km/h en la larga recta de meta. Luego vendrían más accidentes, un par de podios y poca cosa más. El cuarto puesto del año pasado con la Ducati satélite fue uno de sus mejores resultados históricos en un trazado donde, curiosamente, logró la primera victoria de su carrera en 125 cc, allá por 2010.

«Es un circuito donde mis rivales para el Mundial van muy rápidos. Veremos dónde estamos el viernes y, a partir de ahí, intentar estar lo más cerca posible de ellos. Hay que pensar, no hay que tirar 25 puntos al traste, como hemos hecho en otras carreras, pero tampoco puedes salir con la intención de defender, sino de atacar», comentaba en la previa de este GP de Italia.

Mugello es un circuito marcado en rojo para el líder de MotoGP, justo lo contrario que para su compañero de box, Pecco Bagnaia, más necesitado que nunca de resultados y que espera su particular renacimiento en la cuna de este mismo movimiento cultural y artística que se desarrolló entre los siglos XIV y XVI. Tras acumular caídas y varios ceros, el último domingo de Aragón ya fue esperanzador para el transalpino, que acabó tercero pero sobre todo recuperó las buenas sensaciones del año pasado.

«Será muy importante ser competitivo aquí, de no serlo podríamos decir que hay un problema, aunque sé que no estoy en disposición de pensar en la victoria porque sabemos lo fuerte que está rodando Marc y también Álex», explicó. Bagnaia está obligado a confirmar su mejoría en su trazado de casa, aunque por el camino ya se ha dejado buena parte de sus opciones de campeonato, ya que está a 93 puntos de Marc Márquez y a 61 de su hermano Álex.

El tapado

Por todo lo anterior, la cita italiana se percibe como un duelo entre los pilotos del equipo oficial Ducati. La redención de Bagnaia, ante su última oportunidad de reengancharse a la batalla por el campeonato, o el hachazo definitivo de Marc Márquez en territorio comanche. Sin embargo, hay un tercer elemento en este 2025, que está siendo el más consistente y regular y que a veces pasa desapercibido.

«Para algunas personas, sigo siendo la sorpresa. Parece que tener ventaja de 61 puntos con el tercero no es suficiente para estar en la pelea», ironizó Álex Márquez. El español es segundo en la clasificación, a 32 puntos de su hermano, y ha estado en el podio en 13 de las 16 salidas de esta temporada entre sprint y carreras. El de Cervera está ahí, aunque a veces no haga el ruido necesario para que le incluyan en la rueda de prensa oficial del gran premio, como ocurrió este viernes. «Tenemos que sacar provecho de esta situación, sin hacer mucho ruido, y cuando tenemos la oportunidad estar allí», comentó el pequeño de los Márquez.

Sí acompañaron en rueda de prensa al dúo de Ducati Pedro Acosta, que viene de firmar su mejor fin de semana del año en Aragón, y Marco Bezzecchi, otro de los pilotos locales que tendrá cosas que decir en Mugello. Como el resto de los pilotos italianos de Ducati (Morbidelli y Di Giannantonio) y el rookie Fermín Aldeguer, recién operado de síndrome compartimental en su brazo derecho. No parece a priori un circuito favorable para las Yamaha o las Honda, aunque los últimos resultados de pilotos como Quartararo, Zarco o el propio Joan Mir aporte un halo de esperanza en ese sentido.

En las categorías pequeñas, el Mundial de Moto2 aterriza en Mugello con un empate técnico entre Manu González y Arón Canet, que debería deshacerse este fin de semana, y sin la presencia de Sergio García, que rescindió el contrato con su equipo después de un año muy complicado para ambas partes. Mientras, en Moto3, el sevillano José Antonio Rueda cuenta con un cómodo colchón de 52 puntos frente a su más inmediato perseguidor, Ángel Piqueras.