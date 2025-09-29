El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Marc Márquez celebró el título con el lema 'Más que un número' Ep

¿Por qué el último título de Marc Márquez es 'Más que un número'?

El infierno por el que pasó el piloto español hace que su último campeonato tenga un valor especial, pero el mensaje que dejó en su celebración también es reflejo del relato que marcan los nuevos dueños de MotoGP

Jesús Gutiérrez

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:28

Marc Márquez sumó el pasado domingo su noveno campeonato mundial y el séptimo en la clase reina de MotoGP. Tras completar la vuelta de honor ... en el circuito de Motegi, una enorme pantalla proyectó un emotivo vídeo que acababa con una frase: 'More than a number' ('Más que un número'). Ese lema fue el 'leitmotiv' de toda la celebración, por el significado que tenía el retorno a la cima de alguien a quien las lesiones habían estado a punto de retirarle. «Estoy en paz conmigo mismo», en boca de Marc Márquez es quizás la frase que mejor resumía lo que significaba este nuevo éxito.

