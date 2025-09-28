El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Marc Márquez se muestra exultante tras proclamarse campeón de MotoGP en Motegi. Kim Kyung-Hoon (Reuters)
Perfil

Marc Márquez, el regreso más grande jamás contado

El piloto español vuelve a la cima del motociclismo mundial seis años después, tras pasar un infierno de lesiones que estuvieron a punto de retirarle

Jesús Gutiérrez

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 10:53

El 6 de octubre de 2019, Marc Márquez se proclamaba campeón del mundo en Tailandia. Estaba en el punto álgido de su carrera, después de ... ganar seis de los últimos siete campeonatos de MotoGP y el último de ellos siendo especialmente dominante. No tenía rival en la pista y se sentía invencible. Era difícil ponerle techo y se daba por hecho que más tarde que temprano llegaría el momento de ir superando a todas las leyendas de las dos ruedas. Desde Ángel Nieto a Giacomo Agostini y pasando, por supuesto, por encima de Valentino Rossi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte de una mujer de 30 años que se despeñó en Picos de Europa
  2. 2

    Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»
  3. 3 Fallece de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  4. 4

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  5. 5 La Corredoria, en Oviedo, estrena su rastro con el objetivo de convertirse en «el mercadillo de Asturias»
  6. 6

    De la Casa de Ejercicios Espirituales de El Bibio, en Gijón, a pisos de lujo
  7. 7 Oviedo y Vegadeo están de suerte: toca parte del primer premio de la Lotería Nacional
  8. 8 Gijón activa el protocolo por contaminación en la zona oeste
  9. 9

    Una mujer de 89 años, viuda y vulnerable, en lucha judicial por echar a sus inquilinos en Avilés
  10. 10 El montañero británico accidentado en Picos de Europa, desde el hospital: «Gracias a todos los que me ayudaron»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Marc Márquez, el regreso más grande jamás contado

Marc Márquez, el regreso más grande jamás contado