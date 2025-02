Viñales domina y Márquez pone el espectáculo

borja gonzález Phillip Island Viernes, 25 de octubre 2019, 10:48 | Actualizado 13:18h. Comenta Compartir

Las previsiones acertaron y la primera jornada en Phillip Island terminó dividida en dos partes diferenciadas: la mañana presidida por la lluvia, y la tarde con la pista en seco. Justo la situación que permitió a los pilotos trabajar en las dos posibilidades, teniendo en cuenta que sí que parece que el tiempo del sábado será más que complicado, con avisos a última hora del viernes de la llegada a la zona de la isla de un frente frío con vientos de una media de entre 60 y 70km/h con picos de hasta 90km/h, incluyendo fuertes tormentas.

Un panorama preocupante que se relajaría para el domingo y que podría dejar incluso a pilotos y equipos con una jornada menos de trabajo. Con esto, el que mejor provecho sacó del día en MotoGP fue Maverick Viñales, muy sólido en mojado y en seco, lo que le permitió liderar las dos sesiones de entrenamientos en un trazado en el que se alzó con la victoria en 2018. «Para mí lo importante es estar en primera línea, es crucial con nuestra moto; sea en agua o en seco tenemos que estar en primera línea», apuntaba el de Yamaha, que busca, por fin, concretar el domingo lo mostrado los dos días antes.

«No sería una decepción no pelear el domingo por ganar. Al final nosotros estamos intentando hacer nuestro camino, nuestro trabajo. Si no peleamos por la victoria querrá decir que quizás nos hemos dejado algo en algún área, así que tocaría mejorar», quiso apuntar en un mensaje cauto y muy en la línea de un equipo oficial en el que no están terminando de concretarse las mejorías, tras un periodo deportivamente complicado.

Todo lo contrario a lo que suele suceder en Honda, donde Marc Márquez continúa con su ritmo, aunque en el primer día en Australia no se mostrase tan demoledor como en anteriores grandes premios. «Sinceramente, estoy pilotando mejor de lo que esperaba, porque ya sabíamos que Viñales estaría fuerte aquí, aunque no estamos lejos. Ahora seguiremos trabajando, pero no ha sido un primer día malo», señalaba el campeón del mundo, sexto en seco y tercero en mojado, pero que fue protagonista por otros dos motivos.

Marc Márquez le hizo un gesto a Lorenzo con las dos manos en el lateral izquierdo del casco para apercibirle al balear, que acabó la sesión decimosexto, poco más o menos de que estaba dormido

El primero, en orden temporal, fue un toque con su compañero de equipo, Jorge Lorenzo, al final del segundo libre y justo cuando venía buscando su vuelta rápida, un incidente que podía haber terminado peor, pero que dejó la imagen de un contacto de las dos Honda con un alerón de la moto del mallorquín saltando por los aires. «He estado en su oficina y todo está bien; está claro que él tiene su punto de vista y yo el mío, pero simplemente tenemos que estar atentos», comenzaba Márquez su explicación, después de que se encontrase a Lorenzo rodando lento pero en la trazada buena. «Venía en buena vuelta y he intentado adelantar de la mejor manera para no perder tiempo, pero ha habido ese ligero contacto que ha hecho que saltase su ala».

Lorenzo aceptó su error, aunque considerando que su compañero podría no haberse metido tanto sobre su moto. Un encontronazo que tuvo un capítulo anterior en Montmeló y que, como en aquel caso, no llegó a mayores. El segundo 'momento Márquez' llegó poco después, en una sesión extra sin validez en los tiempos y sólo organizada para probar unos compuestos nuevos de Michelin, y en la que, una vez más, el de Cervera mostró su arte a la hora de salvar una caída.

En este caso, cuando su moto tenía una inclinación de 70.8 grados, según la información facilitada por su equipo. «No es provocada, pero hemos picado 70 grados, que es récord de inclinación», explicaba entre risas. «Esta vez con la salvada me he ido incluso fuera de la pista y ha habido un momento, cuando me iba hacia dentro, en el que iba a dejar ya la moto porque pensaba que 'esto no se salva'; pero antes de hacerlo he pensado 'venga, vamos a ver qué pasa' y he dado gas y se ha levantado la rueda un poco y he podido salvarla, así que contento por el show, pero por nada más porque si la salvas quiere decir que algo pasa».

Caída de Quartaro y golpe de Pol

No se subió a su moto Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que tras el «fuerte palo» que se dio por la mañana y aconsejado por los médicos y su equipo, decidió darse descanso el resto del día para intentar estar mañana en las mejores condiciones físicas. También tuvo que descansar, pero en su caso sólo para la sesión convocada por Michelin, Pol Espargaró, que sufrió un fuerte golpe con su KTM RC 16 en la segunda sesión de entrenamientos libres y el piloto decidió no realizar esa tanda para tener mayor tiempo de recuperación.

Ampliar Canet se resiste a hacer campeón a Dalla Porta En cuanto a Moto3 y Moto2, en la clase pequeña Arón Canet hizo lo único que puede hacer, ser el más rápido para presionar a un líder que lo tiene casi hecho, aunque Lorenzo Dalla Porta le contestó finalizando segundo; mientras que en la intermedia Alex Márquez fue octavo, en un día dominado con solvencia por Jorge Martín, y en el que líder de la general mantuvo su consistencia de 2019 mientras los rivales que pueden retrasar el cierre de su título no le pusieron en muchos apuros: el que está justo detrás, Thomas Luthi, fue undécimo, el tercero de la general, Augusto Fernández, decimotercero, mientras que por delante del líder solo terminaron Brad Binder, segundo, y Jorge Navarro, tercero.