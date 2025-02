borja gonzález Portimao (Portugal) Sábado, 21 de noviembre 2020, 16:33 | Actualizado 19:57h. Comenta Compartir

Esta vez la carrera de MotoGP no será el plato fuerte. La clase reina tiene ya a su campeón, Joan Mir, que justo sufrió más de lo esperado en el último sábado de la temporada, en un momento en el que no se juega ya nada más que no sea el intentar dar lustre a su título en el primer día en el que lucirá galones. Mir partirá desde el puesto 20, su peor posición en una parrilla de salida en 2020, e igualando también el peor resultado en sus dos años en la categoría. Un hándicap importante para un día en el que el piloto local Miguel Oliveira aparece como el máximo favorito, tras firmar su primera 'pole' en la cilindrada mayor en el estreno del Circuito Internacional del Algarve, un trazado en el que ha acumulado muchos kilómetros en los últimos años, aunque nunca lo hubiese hecho sobre su KTM.

Un factor determinante el de la experiencia en este trazado al ser uno de esos lugares plagados de secretos, con muchas zonas ciegas en las que se hace crucial conocer al dedillo la pista para sacarle el máximo provecho. Porque errar en un punto puede llevar a errar la vuelta completa. El portugués, además, mostró uno de los mejores ritmos de carrera, quizás solo discutido por pilotos como Morbidelli, segundo en la salida, o Pol Espargaró y Nakagami, aunque a estos dos se les complicaron sus opciones tras un oficial en el que no terminaron de sacar un puesto que les evite problemas en los primeros compases (saldrán noveno y undécimo, respectivamente).

A partir de ahí, la carrera será también la de los objetivos menores; Suzuki buscará el título de constructores en una pelea cerrada contra Ducati, con las dos fábricas empatadas a puntos, mientras que Morbidelli tratará de defender su segundo puesto de la general ante el acoso de Álex Rins, décimo en parrilla y al que tiene a cuatro puntos, y ya con menos opciones, Maverick Viñales, a quince puntos del segundo y que saldrá octavo. Todo esto se terminará decidiendo cuando ya se conozcan los campeones de Moto2 y Moto3.

En la clase intermedia los favoritos no fallaron, en una jornada en la que Gardner se llevó la 'pole'. El tercero de la general, Marini, saldrá segundo, el líder, Bastianini, cuarto, el segundo Lowes, quinto (y tocado físicamente). Un panorama que pone en franquía el campeonato para Bastianini, que sale desde un buen puesto y con un buen colchón de 14 puntos sobre su más inmediato perseguidor.

Y cuando la prueba de Moto2 haya arrancado, ya se sabrá si Albert Arenas se ha convertido en el vigesimoprimer campeón del mundo español en el Mundial de motociclismo. «No espero ningún tipo en concreto de carrera. Va a ser muy emocionante. Estoy seguro de que la voy a disfrutar, porque hemos hecho un buen trabajo, tenemos la moto a punto y salimos delante. Vamos a ver cómo van nuestros rivales, qué ritmo tiene Ogura y si Arbolino llega o no llega. También hay algunas penalizaciones que pueden hacer que se rompa el grupo», resumía Arenas antes de su gran día. El barcelonés saldrá desde la sexta posición, justo un puesto por detrás de su principal rival, Ogura, al que tiene ocho puntos por detrás en la general. Y con el tercero, Arbolino, muy descolgado, en el puesto 27, algo que invitaría a descartarle de no ser porque Moto3 suele ser una cilindrada en la que es difícil anticipar nada, aunque la situación para el italiano sea más que complicada.

«Mañana en las primeras vueltas voy a salir a por todas, con mi ritmo y luego voy a ver cómo me siento, cómo están los demás, cuántos somos en el grupo, cómo está Ogura... Y a partir de ahí voy a ver si puedo arriesgar más, menos, si estoy más cómodo tirando o no. Va a ser un tema de ver y adaptarme a las circunstancias de carrera. Pero no voy a salir con una idea clara de marcar a uno u otro», continuaba el líder, tras un día en el que la 'pole' fue de nuevo para Raúl Fernández, la sexta para un piloto que anunció que correrá en Moto2 en 2021, con Jeremy Alcoba, el mejor novato del curso, segundo. Un buen panorama para el pupilo de Jorge Martínez Aspar, que tendrá ante sí el reto de rematar un año complejo pero en el que siempre ha ejercido de hombre fuerte de la categoría.