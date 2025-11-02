El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez, durante una de las 'especiales' del Rally. RFEDA
Motor

Ordóñez y Sánchez alcanzan el podio en el Costa de Almería

En su retorno al nacional de asfalto, el actual líder del campeonato regional logró una meritoria tercera posición con el Citroën C3 Rally2

Hugo Velasco

Hugo Velasco

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En su primera incursión de la temporada en el Campeonato de España de Rallys de Asfalto, once meses después de su participación triunfal en el ... Rally Mudéjar Ciudad de Teruel, donde logró su primer triunfo con el Citroën C3 Rally2, el yerbato Alberto Ordóñez, actual líder del certamen regional de la modalidad, logró subirse al escalón más bajo del podio en el Rally Costa de Almería, prueba que se estrenaba en el calendario nacional.

