Ordóñez y Sánchez alcanzan el podio en el Costa de Almería

En su primera incursión de la temporada en el Campeonato de España de Rallys de Asfalto, once meses después de su participación triunfal en el ... Rally Mudéjar Ciudad de Teruel, donde logró su primer triunfo con el Citroën C3 Rally2, el yerbato Alberto Ordóñez, actual líder del certamen regional de la modalidad, logró subirse al escalón más bajo del podio en el Rally Costa de Almería, prueba que se estrenaba en el calendario nacional.

Al igual que en la cita turolense de la temporada pasada, Ordóñez estuvo guiado por el sierense Pablo Sánchez, con el que mantiene un idilio especial, ya que en sus siete participaciones conjuntas previas, todas ellas, a excepción de la inaugural en el Rallysprint de Castropol del 2022, donde abandonaron, acabaron con ambos subidos al podio. Siendo cuatro de ellas en el cajón más alto, la ya mencionada Teruel, el Rally Cangas del Narcea el año pasado, y este curso en el Rallysprint Villa de Grado y el Rally Cristian López en Cantabria.

Con los gallegos Jorge Cagiao y Javier Martínez (Alpine A110 GT+), y los tinerfeños Enrique Cruz y Yeray Mújica (Toyota GR Yaris Rally2), en plena lucha por la corona nacional, la cual defiende la dupla gallega del Recalvi Team, los asturianos estuvieron en todo momento al acecho de ambos equipos, situándose desde la especial inaugural del viernes, en la tercera posición de la clasificación general.

La pareja de Citroën mantuvo un ritmo constante a lo largo de los once tramos cronometrados, rodando siempre a espaldas de los contendientes por el título, y situándose a menos de 1 segundo por kilómetro del mejor tiempo en cada especial.

A la espera de cualquier fallo por delante, Ordóñez y Sánchez controlaron en todo momento las distancias con sus perseguidores, los gallegos Daniel Berdomás-Brais Mirón (Hyundai i20N Rally2) y los granadinos Pedro David Pérez y Miriam Antelo, con una unidad del Ford Fiesta Rally2 que perteneciese a la estructura mierense de Past-Racing.

Finalmente, y sin producirse fallos en la cabeza, con el triunfo de Cagiao y Martínez –que revalidaron así el título nacional–, la pareja asturiana lograba una brillante tercera posición final.

Ya en nuestra región, Luarca acoge hoy la última prueba del Campeonato de Asturias de Rallysprint. Un certamen que ya llega con los títulos decididos, con el de pilotos a favor, precisamente, de Alberto Ordóñez, y el de copilotos para el cántabro Iván Bajo.

Más de sesenta coches tomarán parte en la prueba, que consta de tres pasadas a la especial de Ferrera de Merás, de 12,90 kilómetros. La entrega de trofeos tendrá lugar a las 19.30 horas en la Plaza de Alfonso X 'El Sabio' de Luarca.