El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El piloto ovetense, con su Montesa, en una de las zonas del Gran Premio de Reino Unido. FUTURE7MEDIA
TRIAL

Suárez Jambrina sigue su progresión

El ovetense de la Montesa Talent School cerró su andadura mudialista con una novena y séptima posición en Reino Unido

HUGO VELASCO

OVIEDO.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

El Campeonato del Mundo de TrialGP echó el cierre a su temporada 2025 en la localidad británica de Geddington, donde se desarrollaron las dos ... jornadas de competición del Gran Premio de Reino Unido, en el que tomó parte Pablo Suárez Jambrina. El ovetense, tras estar prácticamente un año alejado de la competición a consecuencia de una lesión que le llevó a pasar en varias ocasiones por el quirófano, está tomándole nuevamente el tiento al manillar de su Montesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  2. 2 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  3. 3

    Las grandes superficies en Asturias se suman a la petición de incorporar extranjeros para cubrir vacantes
  4. 4 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  5. 5 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo
  6. 6 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  7. 7

    La sede de la Policía Local de Gijón tendrá una sala de juegos para hijos de víctimas de violencia de género
  8. 8 El fuego vuelve a los montes asturianos en Somiedo, Ponga y Aller
  9. 9 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  10. 10

    Más de 52.000 consultas perdidas en lo que va de año en Asturias al no acudir el paciente a la cita programada con el médico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Suárez Jambrina sigue su progresión

Suárez Jambrina sigue su progresión