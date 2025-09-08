Suárez Jambrina sigue su progresión

El Campeonato del Mundo de TrialGP echó el cierre a su temporada 2025 en la localidad británica de Geddington, donde se desarrollaron las dos ... jornadas de competición del Gran Premio de Reino Unido, en el que tomó parte Pablo Suárez Jambrina. El ovetense, tras estar prácticamente un año alejado de la competición a consecuencia de una lesión que le llevó a pasar en varias ocasiones por el quirófano, está tomándole nuevamente el tiento al manillar de su Montesa.

En la cita británica, Suárez Jambrina comenzó el fin de semana con una novena y octava posición en las dos mangas del sábado, que le valían para ser noveno el primer día dentro de la categoría reina de TR1, en la que se coronó como campeón del mundo, por decimonovena ocasión, el catalán Toni Bou.

Este domingo la jornada comenzaba mejor para el piloto de la Montesa Talent School, quien en la primera vuelta al recorrido, de doce zonas de dificultad, lograba una tarjeta de treinta y dos puntos de penalización, la quinta mejor de la categoría TR1. Pero una acumulación de fiascos en la segunda vuelta le llevaban a ser noveno, siendo finalmente el ovetense séptimo en el computo de la jornada.

Con los puntos obtenidos en tierra británicas y a pesar de haber competido en cinco de las siete pruebas de la temporada, al ausentarse en la ronda inaugural de Benahavís y en Viana do Castelo, por estar aún en pleno proceso de recuperación, el piloto asturiana concluía el mundial en la novena posición.

Entre los próximos compromisos del piloto de la Asociación Motociclista de Asturias está la prueba final del Campeonato de España, los días 27 y 28 de este mes, en la localidad orensana de Entrimo.

Al igual que le sucediese con el Mundial, Pablo Suárez Jambrina tampoco acudió a las primeras citas del Nacional, ocupando la sexta posición de TR1 y teniendo como mejores resultados dos cuartas plazas en Sant Juliá de Loira y Pobladura de las Regueras.