«La temporada ha sido un éxito»

Esta semana se puso punto final a la tercera temporada del Círculo Gijón en la LEB Plata. El conjunto negrillo cayo eliminado en el 'play off de ascenso a LEB Oro por el Hestia Menorca. Esta eliminación no empaña la notable temporada firmada por ... un Círculo, que ha conseguido la salvación con solvencia.

Carlos Rodellar, presidente de la entidad gijonesa, hace balance positivo a nivel deportivo: «Conseguir la permanencia y clasificarnos para el 'play off' de ascenso es un éxito», pero no se olvida de una parte mucho más negativa de la temporada, el capítulo económico: «La pandemia nos ha reducido al 50% los abonados y apenas hemos tenido ingresos por taquillas durante el año». «Los patrocinadores sí que han respondido, aunque no hemos tenido ese patrocinador principal que dé nombre al equipo», señala el mandatario.

En su cuarto año de existencia el proyecto del Círculo parece consolidarse: «Poco a poco se ven los resultados de ese trabajo del grupo de gente que llevamos tres años en el club», explica Carlos Rodellar, aunque como él mismo reconoce «aún queda mucho trabajo por delante».

Una de las bases del éxito deportivo ha sido, sin duda, el excelente rendimiento ofrecido por la plantilla negrilla. «Tanto Nacho Galán como Óscar Moro hicieron desde principios del pasado verano miles de gestiones con muchos jugadores. Había jugadores que nos interesaban muchísimo y conseguimos que vinieran como Alo Marín, Tury Seara, Javi Lucas o Marcos Portález», añade el dirigente del Círculo sobre una plantilla sobre la que ya se ha empezado a trabajar en la renovación de cara al próximo ejercicio, para el que ya se cuenta con la continuidad de un jugador: Tury Seara, que tiene contrato en vigor.

Una pata fundamental en el proyecto del Círculo es la parte económica, que tiene que complementar a la deportiva y donde el club ambiciona conseguir un patrocinador principal que dé nombre al equipo: «Debería darnos soporte y tranquilidad desde el principio de temporada», añade Rodellar, que asume que tanto el Ayuntamiento como el Principado apoyan en la medida que pueden, «aunque no es comparable con clubes de otras comunidades, donde la aportación institucional casi dobla nuestro presupuesto total».

Otra cuestión en la que se pone mucho cuidado en el Círculo es el aspecto social con una especial preocupación por los abonados y aficionados a los que se les intenta ofrecer el mejor espectáculo posible: «Es un proyecto creado en esa dirección por lo que nosotros asumimos gustosamente dicha responsabilidad con la afición».