Alcaraz consigue el octavo título del año

Carlos Alcaraz suma y sigue. Otra semana, otro título. Esta vez en Tokio, donde no había jugado nunca y donde cinco partidos después se ha marchado con el trofeo bajo el brazo tras derrotar a Taylor Fritz (6-4 y 6-4) en la final.

El estadounidense, el último en vencerle en la exhibición de la Laver Cup, no tuvo opción esta vez, cuando había un título en juego. Tocado en el muslo izquierdo, Fritz se sostuvo como pudo salvando bolas de 'break' a doquier, pero incapaz de hacer daño a un Alcaraz cuyo revés pareció estar tocado por una varita.

Con ese golpe salvó la primera bola de rotura que tuvo en el partido y con él continuó desestabilizando a un Fritz que no sabía ni cómo estaba aguantando la igualdad. Alcaraz tuvo cinco pelotas de rotura para agarrar la ventaja, pero regaló varias de ellas, más por su desacierto que por acierto de Fritz, y no fue hasta la sexta, con un golpe largo del estadounidense, cuando por fin empezó a abrir hueco.

No sin antes pelearse con el juez de silla, que le castigó con una advertencia por «perder» tiempo al sacar. La tercera vez en este torneo que recibía dicha multa. No le gustó la decisión al murciano, que se lo reprochó en un descanso, explicándole que, si el punto termina en la red, no tiene el tiempo suficiente para coger la toalla, las pelotas y prepararse para jugar. «No has jugado al tenis en la vida», le recriminó al juez.

No es la primera vez que le ocurre una situación así a Alcaraz, que ya ha manifestado en varias ocasiones que esta urgencia y presión sobre ellos va en contra del espectáculo porque no les permite descansar tras un punto largo.

De vuelta al tenis, la rotura con 4-4 y el consiguiente juego al servicio provocó que Alcaraz ganara el primer set y desató los problemas físicos de Fritz, que recibió primero un masaje en la zona y, cuando Alcaraz ya ganaba 2-1 en el segundo, un importante vendaje en ese muslo izquierdo. Su movimiento se vio comprometido y, aunque tuvo un arrebato final, maquillando el marcador del 5-1 al 5-4, Alcaraz no permitió una remontada y acabó el partido con dos dejadas ganadoras consecutivas.

En una hora y media abrochó el octavo título del año en su novena final consecutiva. Es el trofeo número 24 de su carrera profesional, lo que le iguala con Alexander Zverev como el segundo tenista en activo con más entorchados, solo por detrás de Novak Djokovic, que tiene 100.

Este año ha ganado en Róterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati, US Open y Tokio, y aún le queda participar en Shanghái, París-Bercy, las Finales ATP de Turín y la Copa Davis de Bolonia.

Al triunfar en Tokio, Alcaraz iguala el resultado del año pasado en Pekín, torneo de la misma categoría, y se asegura no perder puntos esta semana. Con Jannik Sinner en semifinales de Pekín, lo máximo que le podría recortar el italiano son 170 puntos si ganara el título en la capital china. Esto dejaría la lucha por el número uno con 590 puntos de ventaja para el español antes del comienzo del Masters 1000 de Shanghái este miércoles.

Ahí Sinner defenderá título, es decir, 1000 puntos, mientras que Alcaraz el año pasado hizo cuartos de final, por lo que solo pone en juego 200. No puede perder el cetro de la ATP hasta, como mínimo, París-Bercy.