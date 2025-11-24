El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
David Ferrer, junto a los jugadores españoles tras la victoria ante Alemania en semifinales de la Davis. Tiziana Fabi / AFP
Análisis

La Copa Davis vuelve a ilusionar

La machada de España en Bolonia resucita la fe en una competición que ha perdido lustre en los últimos años

Enric Gardiner

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:23

Comenta

La tan cacareada en los últimos días 'Davis del pueblo' es una realidad. El torneo vuelve a ilusionar. La gesta que han logrado la última ... semana los hombres de David Ferrer resucita la esperanza en una competición que se resiste a los españoles desde 2019 y que no ganan fuera de casa desde la histórica hazaña en Mar del Plata.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  2. 2 Bajo una nueva identidad y profesión: localizan en Cuba a Martiño, el profesor gallego condenado por violar y pegar a una menor «con sadismo»
  3. 3 Huesca 2-0 Sporting de Gijón | Al Sporting se le terminan las excusas
  4. 4 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  5. 5 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  6. 6

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  7. 7 Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto
  8. 8 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  9. 9

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida
  10. 10

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Copa Davis vuelve a ilusionar

La Copa Davis vuelve a ilusionar