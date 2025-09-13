El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Jaume Munar

0

Elmer Moeller

0
Copa Davis

Directo | Munar-Moeller se juegan el segundo punto de la eliminatoria

Icono3 - 2

[ SET 1 ]

El revés de Elmer Moeller se va fuera

Icono40 - 30

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono40 - 15

El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera

Icono30 - 15

Elmer Moeller no consigue superar la red con su volea

Icono

Mal arranque de Munar enjuagado con los dos últimos juegos. Set larguísimo, casi media hora para un 2-2 en el marcador.

Icono2 - 2

[ SET 1 ]

Jaume Munar con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Elmer Moeller se apunta el tanto

IconoAD - 40

El golpe de Elmer Moeller se va fuera

Icono40 - 40

Revés desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar

IconoAD - 40

Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto

Icono40 - 15

El golpe de Jaume Munar se va fuera

Icono1 - 2

[ SET 1 ]

El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera

Icono40 - 30

Elmer Moeller estrella su golpe de derecha en la red

Icono30 - 30

Elmer Moeller estrella su golpe de derecha en la red

Icono15 - 30

Elmer Moeller con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Jaume Munar se apunta el tanto

Icono15 - 15

La contradejada de Jaume Munar se estrella en la red

Icono15 - 0

Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto

Icono0 - 2

[ SET 1 ]

El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera

Icono15 - 30

Saque plano de Jaume Munar, el resto de Elmer Moeller se va fuera

Icono0 - 30

Revés desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar

Icono0 - 15

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono0 - 1

[ SET 1 ]

Gran volea desde media pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono40 - AD

Jaume Munar estrella su golpe de revés en la red

Icono40 - 40

Jaume Munar estrella su golpe de derecha en la red

IconoAD - 40

El revés de Elmer Moeller se va fuera

Icono40 - 40

Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto

Icono

Ambos están ya sobre la arcilla peloteando y dirimiendo quien es el primero en servir en el segundo partido de la tarde.

Icono

¡Hola de nuevo! En breve arranca el segundo punto de la eliminatoria entre España y Dinamarca. Jugarán Jaume Munar y Elmer Moller.

Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  2. 2 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  3. 3 Doce jabalís destrozan varios jardines de Viesques en Gijón
  4. 4 Los vecinos del fallecido en Ribadesella: «Toño tenía un toque irónico y un carisma que hacían de él un hombre entrañable»
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6

    Juan Cofiño: «El PSOE necesita un revulsivo, el que disiente calla para no ser señalado»
  7. 7 Los médicos asturianos se suman a la huelga nacional y pararán el 3 de octubre
  8. 8

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»
  9. 9

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  10. 10 Cierran las calles Lanuza y Orán en Gijón por una fuga de gas tras romperse una tubería

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Directo | Munar-Moeller se juegan el segundo punto de la eliminatoria

Directo | Munar-Moeller se juegan el segundo punto de la eliminatoria