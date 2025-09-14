El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pedro Martínez Portero # Jaume Munar

0 1

August Holmgren # Johannes Ingildsen

0 2
Copa Davis

Directo | Pedro Martínez y Jaume Munar - August Holmgren y Johannes Ingildsen

Icono1 - 2

[ SET 1 ]

El golpe de derecha de Johannes Ingildsen se va fuera

Icono

Tres bolas de break ahora para Pedro Martínez y Jaume Munar que tratan de recuperar el servicio perdido.

Icono40 - 0

El golpe de derecha de August Holmgren se va fuera

Icono30 - 0

El golpe de derecha de Johannes Ingildsen se va fuera

Icono15 - 0

Johannes Ingildsen falla su segundo servicio, doble falta

Icono

BREAK DE DINAMARCA. La pareja danesa se lleva el punto y pone el 2-0 en el marcador del primer set.

Icono0 - 2

[ SET 1 ]

Johannes Ingildsen con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono

Ingildsen y Holmgren disponían de dos bolas de break pero la pareja española consigue salvar la primera.

Icono30 - 40

Saque plano de Jaume Munar, el resto de August Holmgren se va fuera

Icono15 - 40

Gran resto de derecha de August Holmgren que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono15 - 30

Remate desde el centro de la pista de Pedro Martinez que no da opciones a Johannes Ingildsen

Icono0 - 30

El golpe de derecha de Pedro Martinez se va fuera

Icono0 - 15

El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera

Icono

Firme Dinamarca con su servicio para ganar el primer juego del partido.

Icono0 - 1

[ SET 1 ]

Segundo servicio liftado de August Holmgren, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono15 - 40

Saque plano de August Holmgren, el resto de Pedro Martinez se va fuera

Icono15 - 30

August Holmgren con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono15 - 15

Johannes Ingildsen con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono15 - 0

El golpe de derecha de August Holmgren se va fuera

Icono

Los cuatro tenistas calientan ya en pista, el partido está a punto de comenzar.

Icono

España está obligada a ganar los tres encuentros de este domingo, empezando por este de dobles y siguiendo con los dos individuales, para poder estar en la Final a 8 de Bolonia.

Icono

Un 2-0 que pone muy cuesta arriba la eliminatoria para España. Ahora el protagonismo recae en los dobles, partido en el que Pedro Martínez y Jaume Munar medirán sus fuerzas ante August Holmgren y Johannes Ingildsen.

Icono

El danés sorprendió al español y le doblegó a base de derechazos con un claro 6-1 en la segunda manga. Guión similar al de un tercer set que ganó Moller por 6-4.

Icono

Y es que Munar, número 37 del ranking ATP, se vio sorprendido por Moller, número 113 del mundo, en un encuentro que comenzó ganando con un 6-2 en el primer set.

Icono

Ayer todo se le puso cuesta arriba al combinado español con la derrota en los dos primeros partidos, individuales. Primero fue Holger Rune quien derrotaba en dos sets a Pablo Carreño y a continuación Elmer Moller hizo lo propio ante Jaume Munar.

Icono

Buenas tardes y bienvenidos a este tercer partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca.

