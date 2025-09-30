Directo | Carlos Alcaraz - Taylor Fritz

Bombardero como el que más y buen juego de volea en la red, hoy le tocará a Carlos Alcaraz tener paciencia para buscar su oportunidad para un jugador que busca su 11º título (el tercero de 2025) y que busca igualar a 2022 como su mejor año. Temporada en la que logró su máximo éxito, el Masters 1000 de Indian Wells, sin olvidarnos de precisamente Tokyo donde campeonó.