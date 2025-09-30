Directo | Carlos Alcaraz - Taylor Fritz
30 - 40
Ace de Taylor Harry Fritz con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
30 - 30
Saque plano de Taylor Harry Fritz, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
¡¡¡ TERCERA DOBLE FALTA PARA TAYLOR FRITZ QUE VUELVE A SENTIR EL ALIENTO DE UN CARLOS ALCARAZ ÁVIDO POR EL BREAK !!! 15-30.
30 - 15
Taylor Harry Fritz falla su segundo servicio, doble falta
15 - 15
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
15 - 0
Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Taylor Harry Fritz
¡¡¡ CARLOS ALCARAZ CABREADO NO LE DA PIE A SU RIVAL Y DEVUELVE LA IGUALDAD AL MARCADOR !!! Saque directo, la primera, y doble falta, la segunda, incluidas.
3 - 3[ SET 1 ]
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto
40 - 15
Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta
40 - 0
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Taylor Harry Fritz
30 - 0
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Taylor Harry Fritz se va fuera
15 - 0
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Taylor Harry Fritz se va fuera
TAYLOR FRITZ SUMA Y SIGUE MIENTRAS CARLOS ALCARAZ NO DA EL PASO DEFINITIVO PARA ROMPERLE. El ganador de Eastbourne y Stuttgart ha podido salvar el set en estos momentos y esperemos que esto no influya en el desarrollo de un tenista español que arrastra un warning con el que no está de acuerdo con Fergus Murphy.
2 - 3[ SET 1 ]
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
40 - AD
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
Taylor Fritz se concentra con su saque y los fallos del jugador murciano hacen el resto para pasar del 0-40 al deuce.
40 - 40
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 30
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
40 - 15
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
¡¡¡ TRIPLE PELOTA DE ROTURA PARA CHARLY !!!
40 - 0
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto
¡¡¡ SEGUNDA DOBLE FALTA DEL PARTIDO PARA TAYLOR FRITZ !!! ¡¡¡ OJO QUE CARLOS ALCARAZ QUE BUSCA SU PRIMERA BOLA DE BREAK !!! 0-30.
30 - 0
Taylor Harry Fritz falla su segundo servicio, doble falta
15 - 0
El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera
¡¡¡ GLOBAZO PARA EVITAR EL DEUCE Y LLEVAR EL PARTIDO AL EMPATE A DOS !!! Se había complicado su propio juego de saque Carlos Alcaraz, incluyendo una volea franca que estampó en la red, pero el problema lo ha solucionado de la mejor forma posible.
2 - 2[ SET 1 ]
Impresionante globo desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que Taylor Harry Fritz no consigue devolver
40 - 30
Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea
40 - 15
Remate desde el centro de la pista de Taylor Harry Fritz que no da opciones a Carlos Alcaraz
40 - 0
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto
30 - 0
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Taylor Harry Fritz se va fuera
15 - 0
Taylor Harry Fritz estrella su golpe de derecha en la red
PERO TAYLOR FRITZ SACA A PASEAR SU MEJOR ARMA QUE NO ES OTRA QUE EL SAQUE PARA SEGUIR CON LA INICIATIVA EN EL MARCADOR. Un final, la de este ATP 500 de Tokyo, que promete.
1 - 2[ SET 1 ]
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Taylor Harry Fritz que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
30 - 40
Segundo servicio liftado de Taylor Harry Fritz, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Dejada. Globo. Willy, Voleas picadas. Y globo imposible para sorprender a un Carlos Alcaraz que conquista el punto más espectacular de esta final y merodea su primera opción de break. 30-30.
30 - 30
El globo de Taylor Harry Fritz se va fuera
15 - 30
Con un preciso passing shot desde el la red, Carlos Alcaraz supera a Taylor Harry Fritz y gana el tanto
0 - 30
Ace de Taylor Harry Fritz con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
0 - 15
Saque plano de Taylor Harry Fritz, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
¡¡¡ EMPATA LA FINAL CARLOS ALCARAZ !!! Taylor Fritz perdonó con la derecha cuando la contienda viajaba con deuce, y en el punto siguiente, un gran saque abierto y una dejada marca de la casa del de El Palmar lleva el empate a uno en este inicio.
1 - 1[ SET 1 ]
Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Taylor Harry Fritz se apunta el tanto
AD - 40
El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera
Y la primera tesitura del partido lo soluciona el número 1 del mundo con un revés a dos manos paralelo inapelable para el tenista norteamericano. Sigue sin meter primeros. Deuce.
40 - 40
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto
¡¡¡ PRIMERA PELOTA DE BREAK DEL ENCUENTRO !!! ¡¡¡ ES PARA TAYLOR FRITZ, BASTANTE EXPEDITIVO CON LOS RESTOS APROVECHANDO LOS SEGUNDOS DE CHARLY !!!
30 - 40
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 30
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 15
El globo defensivo de Taylor Harry Fritz se va fuera
15 - 15
Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta
15 - 0
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto
PRIMER JUEGO DEL PARTIDO PARA TAYLOR FRITZ. Sin ritmo, ya hemos visto el primer ace, la primera doble falta y el primer gran golpe ganador (un paralelo invertido) de Carlos Alcaraz.
40 - 40
El golpe de derecha de Taylor Harry Fritz se va fuera
30 - 40
Saque plano de Taylor Harry Fritz, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 30
Taylor Harry Fritz falla su segundo servicio, doble falta
15 - 30
Ace de Taylor Harry Fritz con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
15 - 15
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto
0 - 15
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
Todo preparado en el Colosseum de Tokyo que se encuentra lleno hasta la bandera. El juez de silla será el irlandés Fergus Murphy. Ambos jugadores ya han terminado sus respectivos calentamientos. El primer servicio del partido será estadounidense, esperemos que la victoria y el título sea español.
En esta semana, el californiano no lo ha pasado bien ni contra Diallo (4-6, 6-3 y 7-6) ni ante Korda (6-3, 6-7 y 6-3) aunque sí se deshizo de sets corridos frente a Borges y Brooksby. Por su parte a Carlos Alcaraz ayer se le atragantó el primer set ante Ruud (3-6, 6-3 y 6-4), un pequeño borrón de su paso imperial por Japón como dieron cuenta Baez, Bergs y Nakashima.
Bombardero como el que más y buen juego de volea en la red, hoy le tocará a Carlos Alcaraz tener paciencia para buscar su oportunidad para un jugador que busca su 11º título (el tercero de 2025) y que busca igualar a 2022 como su mejor año. Temporada en la que logró su máximo éxito, el Masters 1000 de Indian Wells, sin olvidarnos de precisamente Tokyo donde campeonó.
Taylor Fritz, de 27 años de edad, natural de Rancho Santa Fe (California) y entrenado por Michael Russell puede ser ahora mismo el único rival, y bajo estas condiciones indoor, de poder plantar cara al binomio Alcaraz-Sinner. Bandera del ya resurgido tenis estadounidense, respeta fielmente los cánones de este tipo de tenis.
En las semifinales del All England Club, el servicio de Carlos Alcaraz no tuvo nada que envidiarle al de Taylor Fritz y, aunque se dejó empatar a sets y sufrir en el tercero, el español logró reponerse para que, en el Tie Break del cuarto y una bola de set en contra, pudiera clasificarse para la final de Wimbledon tras casi tres horas de duelo.
Hoy se mide contra uno de los mejores jugadores del mundo, un Taylor Fritz que le ganó hace nueve días en el show de la Laver Cup por un claro 6-3 y 6-2. Pero que, en torneo oficial, el pimentonero le ha derrotado las dos veces que se ha enfrentado, una en Miami en 2023 (6-4 y 6-2) y la otra en Wimbledon este mismo año.
Porque la temporada del jugador mediterráneo no tiene calificativos. Ha ganado 65 de los 71 encuentros oficiales que ha disputado (el 91,5%), ha vencido 41 de sus últimos 42 encuentros, incluyendo la racha actual de 17 partidos seguidos sin perder desde que cayera en la final de Wimbledon contra Jannik Sinner.
Empezando por los 500 de esta semana ya que en 2024 se impuso en la final de Pekín a Jannik Sinner, a la que acaba de clasificarse el italiano. Obligado el de El Palmar, hoy puede estrenar título en su primera participación en la capital japonesa, sumando el 24º entorchado de su carrera (el octavo en 2025).
Torneo que sirve de antesala para encarar la recta final de la temporada que se juega sobre superficie lisa, rápida y, sobre todo, indoor donde nos encontramos los Masters 1000 de Shanghai, de París, la ATP Finals y la Copa Davis en los que nuestro gran campeón murciano deberá defender 1000 puntos.
Hola muy buenos días en España, buenas tardes en Japón donde se va a disputar, a partir de las 11 de la mañana (18 horas niponas) la gran final del ATP 500 de Tokyo entre el español Carlos Alcaraz, número 1 del tenis mundial, frente al estadounidense Taylor Fritz, quinto en el Ranking ATP.
