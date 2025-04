Alcaraz rema ante Davidovich y jugará la final de Montecarlo

Enric Gardiner Sábado, 12 de abril 2025, 15:27 Comenta Compartir

«Nunca es fácil enfrentarse a un amigo», aseguró Carlos Alcaraz antes de saltar a la pista a medirse a Alejandro Davidovich. Y no falló en su predicción. El malagueño fue un auténtico dolor de muelas para el murciano, que tuvo que remar mucho para ganarse el derecho este domingo a disputar su primera final en el Masters 1.000 de Montecarlo (7-6 (2) y 6-4).

El murciano, que podrá ganar el segundo título de la temporada ante Alex de Miñaur o Lorenzo Musetti, ha tardado poco en utilizar la tierra batida como timón para girar su temporada. Un torneo, una final, la segunda del año tras Róterdam y la oportunidad para anotarse su sexto Masters 1.000, número con el que superaría a jugadores como Marat Safin, Boris Becker, Andy Roddick, Marcelo Ríos y Gustavo Kuerten e igualaría a Daniil Medvedev.

Alcaraz tenía el precedente del triunfo en Barcelona hace un par de años ante Davidovich, pero el reconocimiento del uno al otro iba mucho más allá, con años de entrenamientos y partidos a otros niveles. Además de una curiosa invitación a la boda del malagueño.

«Es un amigo y nos conocemos desde hace mucho tiempo», admitió Alcaraz después de vencer a Arthur Fils y conocer que su rival en semifinales sería Davidovich, un tenista que aspiraba a repetir la final que ya jugó aquí en 2022, cuando perdió ante Stefanos Tsitsipas.

La sensación de favoritismo del murciano quedaba un poco empañada por las dudas generadas estos días, y estas no desaparecieron cuando Alcaraz tenía problemas en prácticamente todos sus turnos de servicio. No había un saque en el que no lo pasara mal y si Davidovich hubiese estado más certero con el suyo, el primer set se habría decidido mucho antes del 'tie break'.

También lo tuvo ganado Alcaraz, que desperdició una derecha por centímetros para apuntárselo por 6-4, pero Davidovich tuvo ese arrebato de rabia para alargarlo y mantenerse en la manga hasta el desempate, cuando solo le quedó reírse ante el juego de magia de Alcaraz con las dejadas, un golpe con el que le costó muchísimo lidiar y que está siendo uno de los salvavidas del murciano esta semana.

Perdido el set, el malagueño tuvo que recurrir al fisio por unas molestas en el hombro derecho. No era buen prospecto antes de tener que ganar los dos siguientes sets si quería estar en la final de este domingo, sobre todo porque Alcaraz había carburado ya. Como ha hecho toda la semana, sus inicios son lentos, pero si el rival no lo aprovecha, en la larga distancia se mueve mejor. Así remontó a Francisco Cerúndolo y a Fils y así le demostró a Davidovich que si quería vencerle por primera vez en partido oficial, tendría que haber ganado ese primer set.

Sin esa ventaja, Alcaraz, que era disfrutado en la grada por Paulo Dybala, Francesco Totti, el príncipe Alberto II e incluso Stefan, uno de los hijos de Djokovic, era ya inalcanzable, por mucho que Davidovich resistiera hasta el final y llegara a coquetear con una rotura que le devolviera al partido en los instantes finales, además de salvar los primeros cinco puntos de partido en contra.

Al sexto, cayó, y Alcaraz disputará la final este domingo ante Alex de Miñaur o Lorenzo Musetti. Será su séptima final de Masters 1.000 y solo ha perdido una, en Cincinnati 2023 contra Novak Djokovic. Sería el décimo octavo título de su carrera, igualando los mismos que tiene Jannik Sinner.

Para Davidovich, esta ha sido una gran semana, subiendo doce puestos en el ránking y metiéndose entre los treinta mejores del mundo, además de ser el octavo mejor de lo que va de año.