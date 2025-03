Alcaraz se mete en un lío

Enric Gardiner Sábado, 22 de marzo 2025, 10:22 | Actualizado 11:48h. Comenta Compartir

Sorpresa absoluta en el Masters 1.000 de Miami. Carlos Alcaraz, el segundo favorito al título, cayó ante David Goffin por 7-5, 4-6 y 6-3 y se despide de un torneo en el que defendía las semifinales de 2024 y donde ganó el trofeo en 2022.

El murciano deja escapar 190 puntos aquí y se aleja aún más del número uno, en el que Jannik Sinner, pese a la sanción de tres meses que no le permitirá volver al circuito hasta mayo, está cómodo y asentado ante los malos resultados de Alcaraz y de Alexander Zverev, que debutará este sábado en Miami.

La derrota contra Goffin, un tenista hace años sublime, pero ahora venido a menos y en el ocaso de su carrera, es la más preocupante de los últimos meses. El belga entre finales de octubre y finales de febrero no ganó un solo partido en el circuito y perdió siete encuentros por el camino. Además, venía de perder en segunda ronda de Indian Wells y en primera de un Challenger en República Dominicana la semana pasada.

Era una victoria, a priori, predecible, pero Alcaraz, con un saque que no funcionó, sin llegar al 70 % de primeros servicios y ganando solo el 64 % de puntos con este golpe, y con la galopante cifra de 42 errores no forzados, se diluyó ante Goffin, que consiguió la octava victoria de su carrera contra un 'top 3' y que empata el cara a cara a dos contra el murciano.

Con esta derrota acaba la participación de Alcaraz en la gira de cemento posterior al Abierto de Australia. Ganó en Róterdam, su primer título en 'indoor', pero cayó antes de lo esperado en los cuartos de final de Doha, en semifinales de Indian Wells y en esta segunda ronda de Miami.

Es la novena vez en su carrera que pierde en su debut en un Masters 1.000 y la primera desde que cayera ante Gael Monfils en Cincinnati 2024.

Su temporada vira ahora hacia la tierra batida, donde jugará primero en Montecarlo -del 6 al 13 de abril-, donde no defiende ningún punto porque no jugó el año pasado y donde tiene la espina clavada de no haber ganado nunca un partido. En su única participación en 2022 cayó contra Sebastian Korda.

Después, Alcaraz jugará el Conde de Godó, del 14 al 20 de abril, el Masters 1.000 de Madrid, del 23 de abril al 4 de mayo, y el Masters 1.000 de Roma, del 7 al 18 de mayo, antes del comienzo de Roland Garros el 25 de mayo.

Esta gira de arcilla es la oportunidad de Alcaraz para dar la vuelta a unos meses insípidos, ya que no gana un título desde Pekín el año pasado. De los 6.720 puntos que tiene en su casillero, 4.000 corresponden a Roland Garros y Wimbledon.

Temas

Carlos Alcaraz