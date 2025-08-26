El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Debut impecable del 'soldado' Alcaraz en Nueva York

El tenista murciano, que sorprendió con su nuevo look, venció con autoridad a Reilly Opelka en el primer partido del Open de Estados Unidos

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Martes, 26 de agosto 2025, 07:19

Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, acabó de forma rápida con todas las cábalas que anunciaban un mayor peligro por parte de su primer rival ... en el Open de Estados Unidos, Reilly Opelka. Impecable estuvo el español en el primer set y brillante en un encuentro en el que sorprendió con su nuevo look: un rapado al cero que acaparó muchas miradas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  3. 3 Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola
  4. 4 Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting de Gijón a través de un crédito participativo
  5. 5

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  6. 6 Localizan en Mondoñedo (Lugo) a un vecino de Gijón que llevaba varios días desaparecido
  7. 7

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  8. 8 263 sanciones, la mayoría por drogas, solo en las fiestas del último fin de semana en Asturias
  9. 9 Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  10. 10 El Principado suspende temporalmente las licencias para parques de baterías «ante la alarma social que se estaba generando»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Debut impecable del 'soldado' Alcaraz en Nueva York

Debut impecable del &#039;soldado&#039; Alcaraz en Nueva York