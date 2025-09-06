Sinner tampoco falla a la cita final

Perdió otro set, el segundo en el torneo, pero no cedió más. Jannik Sinner ha defendido con todo su liderazgo mundial, que solo mantendrá si ... el domingo vence a Carlos Alcaraz en la final del US Open. Lo hizo después de sufrir un poco más de lo esperado ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, pero al final demostró por qué es el número uno, venció por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4 en 3h02'.

Sinner no fue el mismo de los dos partidos anteriores en los que definió por la vía directa, exhibiendo el mejor tenis de la temporada. Encontró un rival de peso, que en el primer set estuvo liviano, pero en el segundo exigió más y puso a pensar al público del Arthur Ashe que algo extraño podía pasar. Sinnercomenzó a tener problemas físicos. Se notó en un smash que podía haber definido pero golpeó débil y desaprovechó la oportunidad. Auger-Aliassime, gran jugador, con madera de llegar lejos, que había eliminado a Zverev y Rublev, apretó y obligó a un cuarto set por lo menos.

Sinner pidió el fisio y se fue al vestuario. Allí encontró la pócima mágica que lo llevaría a desarbolar todo el buen tenis que estaba exhibiendo el canadiense, que ya no pudo estar más por delante. Sólo pudo en todo el partido romper el saque de Sinner en una ocasión de 11 que dispuso.