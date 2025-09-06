El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jannik Sinner celebra su victoria. Reuters

Sinner tampoco falla a la cita final

Lo hizo después de sufrir un poco más de lo esperado ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, pero al final demostró por qué es el número uno, venció por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4

Dagoberto Escorcia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:37

Perdió otro set, el segundo en el torneo, pero no cedió más. Jannik Sinner ha defendido con todo su liderazgo mundial, que solo mantendrá si ... el domingo vence a Carlos Alcaraz en la final del US Open. Lo hizo después de sufrir un poco más de lo esperado ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, pero al final demostró por qué es el número uno, venció por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4 en 3h02'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  2. 2 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  3. 3

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón
  4. 4 Luis Enrique, hospitalizado tras sufrir un accidente en bicicleta y con la clavícula fracturada
  5. 5 La Vuelta llega a Asturias y el Principado insta al equipo de Israel a que abandone la prueba
  6. 6 Doce detenidos en Asturias por las protestas contra el equipo israelí en La Vuelta
  7. 7 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  8. 8 Envenenan en Arriondas a los perros de las monjas de Belorado: «Son seres inocentes»
  9. 9 Un camión ardiendo causa retenciones a la altura de Parque Principado
  10. 10 Orquesta Panorama en Asturias: sus tres próximos conciertos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sinner tampoco falla a la cita final

Sinner tampoco falla a la cita final