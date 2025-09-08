El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El tenista Pablo Carreño, durante un partido esta temporada. EFE

Pablo Carreño entra en la lista española para la Copa Davis

El gijonés disputará la ronda de calificación contra Dinamarca después de las bajas de Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich

L. M.

Gijón

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:06

Pablo Carreño volverá a vestir los colores de España en la ronda de calificación para la Copa Davis que el conjunto nacional disputará el viernes ... y el sábado en Marbella contra Dinamarca. El tenista gijonés ha entrado finalmente en la lista, junto a Jaume Munar y Roberto Carballés, después de las bajas de Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich, ambos fuera del equipos por fatiga.

