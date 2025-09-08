Pablo Carreño entra en la lista española para la Copa Davis
El gijonés disputará la ronda de calificación contra Dinamarca después de las bajas de Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich
L. M.
Gijón
Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:06
Pablo Carreño volverá a vestir los colores de España en la ronda de calificación para la Copa Davis que el conjunto nacional disputará el viernes ... y el sábado en Marbella contra Dinamarca. El tenista gijonés ha entrado finalmente en la lista, junto a Jaume Munar y Roberto Carballés, después de las bajas de Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich, ambos fuera del equipos por fatiga.
Jaume Munar será quien lidere el equipo capitaneado por David Ferrer en la eliminatoria contra Dinamarca, en la que España buscará la clasificación para la 'Final 8' de la Copa Davis que disputará en la ciudad italiana de Bolonia el próximo mes de noviembre. Junto a él estarán el gijonés, Roberto Carballés y Pedro Martínez Portero, así como Marcel Granollers, que viene de ganar el dobles en el US Open.
España volverá a jugar una eliminatoria de Copa Davis sobre tierra después de tres años sin pisar su superficie favorita. El sábado se jugarán los dos primeros partidos individuales a partir de las 12.30 horas. La jornada del domingo arrancará a las 11.30 horas con el partido de dobles, seguido de los dos últimos partidos individuales.
Pablo Carreño debutó en la Copa Davis en elaño 2016. Desde entonces ha disputado catorce encuentros, con un balance de seis victorias y ocho derrotas, jugando tanto en individuales como en dobles. En 2019 formó parte del equipo español que se impuso en el torneo formando equipo con Rafael Nadal, Feliciano López, Marcel Granollers y Roberto Bautista.
