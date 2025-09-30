Paula Badosa deja el tenis hasta 2026: «Seguiré buscando la manera de volver» La tenista española ha anunciado en sus redes sociales que se tomará un tiempo de descanso para recuperarse física y mentalmente.

Paula Badosa deja el tenis hasta 2026. La tenista española ha anunciado en sus redes sociales que se tomará un tiempo de descanso para recuperarse física y mentalmente. «No podría hacer esto sin las personas que siguen creyendo en mí. Su apoyo me sostiene cuando todo se vuelve pesado, y su fe me da valor cuando la duda aparece. No hay un sentimiento más grande que entrar a una cancha de tenis y verlos allí, respaldándome. Esa energía, ese amor. Es algo por lo que nunca podré agradecer lo suficiente», explica Badosa en una storie de Instagram.

«No importa cuántos obstáculos se crucen en mi camino, les prometo esto: seguiré luchando, seguiré empujando, y seguiré encontrando la manera de volver», sentenció la tenista española de 27 años, que el 25 de abril de 2022 llegó a ser la número 2 del ranking WTA.«Nos vemos en 2026», apunta la tenista española, que esta semana se tuvo que retirar en Pekín tras estar tres meses lesionada sumando 37 abandonos en su carrera profesional.

En la actualidad, Paula Badosa, ocupa el puesto 19 del ranking WTA. a española había reaparecido la semana anterior defendiendo al equipo español en la Billie Jean King Cup.

