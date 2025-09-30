El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Paula Badosa, durante un partido. Afp

Paula Badosa deja el tenis hasta 2026: «Seguiré buscando la manera de volver»

La tenista española ha anunciado en sus redes sociales que se tomará un tiempo de descanso para recuperarse física y mentalmente.

Enrtic Gardiner

Martes, 30 de septiembre 2025, 10:48

Paula Badosa deja el tenis hasta 2026. La tenista española ha anunciado en sus redes sociales que se tomará un tiempo de descanso para recuperarse física y mentalmente. «No podría hacer esto sin las personas que siguen creyendo en mí. Su apoyo me sostiene cuando todo se vuelve pesado, y su fe me da valor cuando la duda aparece. No hay un sentimiento más grande que entrar a una cancha de tenis y verlos allí, respaldándome. Esa energía, ese amor. Es algo por lo que nunca podré agradecer lo suficiente», explica Badosa en una storie de Instagram.

«No importa cuántos obstáculos se crucen en mi camino, les prometo esto: seguiré luchando, seguiré empujando, y seguiré encontrando la manera de volver», sentenció la tenista española de 27 años, que el 25 de abril de 2022 llegó a ser la número 2 del ranking WTA.«Nos vemos en 2026», apunta la tenista española, que esta semana se tuvo que retirar en Pekín tras estar tres meses lesionada sumando 37 abandonos en su carrera profesional.

En la actualidad, Paula Badosa, ocupa el puesto 19 del ranking WTA. a española había reaparecido la semana anterior defendiendo al equipo español en la Billie Jean King Cup.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción por la muerte de Lucía Pérez, la profesora de 45 años a la que golpeó el portón de su casa en Granda: «Era pura luz»
  2. 2 Fallece el dentista ovetense Luis Llaca a los 68 años de forma repentina
  3. 3 «Gran altercado» en Avilés: un detenido por herir a un policía
  4. 4

    Un bonitero vasco, escoltado hasta El Musel, en Gijón: «Tenemos un motín a bordo, estamos encerrados en el puente de mando»
  5. 5 Preocupación en Laviada, en Gijón, por el mal estado de un edificio pendiente de rehabilitación
  6. 6

    Tres investigados por agredir al capitán y al armador del pesquero que sufrió un motín en la costa de Ribadesella
  7. 7

    Hacienda denuncia que las recomendaciones de Begoña Gómez fueron clave en adjudicaciones irregulares
  8. 8

    El secretario de Estado de Transportes alerta: «Eliminar el peaje del Huerna tendría un coste milmillonario y saldría de los bolsillos de los ciudadanos»
  9. 9 El partido Valencia - Real Oviedo queda finalmente aplazado al martes
  10. 10

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Paula Badosa deja el tenis hasta 2026: «Seguiré buscando la manera de volver»

Paula Badosa deja el tenis hasta 2026: «Seguiré buscando la manera de volver»