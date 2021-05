Tenis | Roland Garros Corretja: «Es una oportunidad de oro para Nadal» El extenista y actual comentarista anticipa que el balear puede ganar en Roland Garros y superar el récord de Roger Federer Álex Corretja. / Cedida por Eurosport ENRIC GARDINER Madrid Jueves, 27 mayo 2021, 14:48

Si Rafael Nadal gana en Roland Garros, el templo de la tierra batida, por primera vez mirará por encima a Roger Federer en número de Grand Slam conquistados. Esa será la gran historia del torneo parisino, uno más para Álex Corretja (Barcelona, 1974), que ejercerá como comentarista de Eurosport, la cadena que retransmite en exclusiva el torneo, y que analiza el momento de Nadal, sus rivales y la presión que tendrá en el torneo que le puede coronar como el mejor de la historia.

PREGUNTA: ¿Cómo ve Roland Garros?

RESPUESTA: Veo un torneo donde Rafa, por méritos propios, vuelve a llegar como máximo favorito. Creo que Djokovic ha mejorado mucho su nivel en tierra y va a llegar mejor preparado que el Roland Garros pasado. Thiem necesitará coger ritmo de competición, porque llega muy justo, aunque tiene experiencia y va a ser difícil que alguien de los no top le elimine pronto. Dependerá del sorteo, de quién se cruce a Tsitsipas en cuartos, por ejemplo. Veo un torneo muy tenso.

Saliendo de los nombres habituales, Djokovic o Thiem ¿quiénes pueden dar guerra a Nadal?

Casper Ruud, Jannik Sinner, Matteo Berrettini... Son jugadores difíciles en las primeras rondas. El mismo Schwartzman, aunque no esté teniendo un buen año. Christian Garín, que lo está haciendo bien. Vamos a ver cómo llegan Pablo Carreño y Roberto Bautista. Lorenzo Sonego le está pegando bastante fuerte. Federico Delbonis, que nadie va a hablar de él, pero está haciendo buenas semanas. Esos pueden ser difíciles y no te los quieres cruzar.

Vuelve Federer. ¿Para desempeñar qué papel?

Él quiere el ritmo necesario para llegar bien a hierba. Lo que sea sumar tres o cuatro partidos será bienvenido. No creo que su objetivo sea ganar el torneo, por más que uno pueda pensar que Federer siempre va a los torneos para ganar. Está claro que una leyenda como él siempre piensa en ganar, pero interiormente sabe que el objetivo es rodarse y llegar lo mejor posible para hierba.

Si gana Nadal, ¿será definitivo que está por encima del suizo?

Es una oportunidad de oro para Nadal, porque están empatados y llega su Grand Slam predilecto, donde más veces ha ganado, donde sus rivales menos daño le hacen. Para Rafa sería dar un golpe en la mesa muy importante. Las posibilidades que tiene él de ganar algún Grand Slam más son superiores a las que tiene Federer. Es importante para él conseguirlo cuanto antes, no por nada, pero al final creo que Roland Garros es donde más posibilidades tiene de lograrlo.

Parece surrealista, pero, ¿le puede generar presión saber que tiene a tiro el récord?

No hay duda de que él lo tiene en la cabeza, pero también tenía en la cabeza cuando tenía que sumar el décimo Roland Garros, cuando tenía que empatar a Federer, cuando ha sido el número uno en la Copa Davis y tenía a todo el país en la espalda, cuando ha ganado el oro olímpico... Lo ha gestionado tan bien tantas veces que no creo que vaya a ser un dato añadido. ¿Le puede generar un poco más de tensión? Puede ser, pero no creo que vaya a ser determinante.

¿Cómo llega Djokovic? ¿Es buena decisión jugar un torneo la semana de antes?

Para eso tienes que estar dentro del equipo. Llama la atención porque no es la costumbre, pero no ha jugado mucho desde Australia. Estar en París una semana antes, entrenando y en esas pistas le genera un desgaste y en cambio estar en casa jugando un partido y cogiendo ritmo le parece mejor.

¿Hay que ilusionarse ya con Alcaraz?

Con Alcaraz tenemos una ilusión tremenda porque está haciendo su camino. Es bueno ilusionarse con los jugadores. Es positivo tener gente que te motiva, que puede seguir avanzando. Otra cosa es que le comparen con unos o con otros. Eso creo que no le interesa ni a él ni a nadie. Es un jugador con un gran futuro con delante.

Mats Wilander se posicionó el otro día contra el uso de sistemas automáticos en el tenis, que sustituirían a los jueces de línea. ¿Cuál es su opinión?

A mí lo de la tecnología en pista me gusta. Más allá de que me dé pena por el factor humano, si me quito de romanticismos, creo que todo lo que pueda hacer que sea más justo y que los árbitros no se equivoquen... Es absurdo no poner una tecnología que está demostrado que es 100% efectiva. Siempre he pensado que me gustaba cuando bajaba el juez de silla y miraba la marca y tal, pero te das cuenta que hay muchos jueces de línea que se equivocan, no porque sean malos, sino porque la marca es muy difícil de ver. Creo que la tecnología se va a terminar imponiendo.