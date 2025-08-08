El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal y representantes del Club de Tenis con patrocinadores, ayer, en el Ayuntamiento. J. M. PARDO

El Torneo Dionisio Nespral sube de categoría y eleva el nivel

«Esto no es casual, se debe al esfuerzo del club por seguir mejorando», celebra Jorge Pañeda sobre una competición que arranca este domingo

J. A. G.

GIJÓN.

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:30

La 61º edición del torneo de tenis 'Dionisio Nespral' ya está aquí. La competición organizada por el Club de Tenis de Gijón con el ... apoyo del Patronato Deportivo Municipal, se celebrará entre los días 10 y 16 de agosto en las instalaciones del propio Club de Tenis. Este año el nivel del torneo da un salto de calidad muy importante al subir a la categoría ITF M25, un nuevo escenario que consolida la prueba como una cita clave del circuito profesional masculino. Además, desde hace dos años este tipo de torneos incluyen plazas reservadas en el cuadro principal para los 100 mejores juniors de la ITF, lo que supone una vía para que los nuevos talentos del tenis se abran paso en la élite.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez falla a favor de doce compradores que rechazan pagar un plus por sus pisos a Avintia en la zona de El Rinconín, en Gijón
  2. 2

    Lasha Odisharia es el elegido para reforzar el ataque del Sporting de Gijón
  3. 3 Asturias se prepara para lo peor de la ola de calor, con el termómetro cerca de los 40 grados
  4. 4 Localizan un nido de avispa asiática en una fachada de un edificio de Gijón
  5. 5

    Contrueces cobrará por primera vez entrada: «Era cerrar el prao o no celebrar las fiestas»
  6. 6 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  7. 7 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  8. 8 Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea
  9. 9 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  10. 10 Una mujer de 57 años resulta herida al ser golpeada por un autobús municipal que daba un giro en El Natahoyo, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Torneo Dionisio Nespral sube de categoría y eleva el nivel

El Torneo Dionisio Nespral sube de categoría y eleva el nivel