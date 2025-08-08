El Torneo Dionisio Nespral sube de categoría y eleva el nivel

La 61º edición del torneo de tenis 'Dionisio Nespral' ya está aquí. La competición organizada por el Club de Tenis de Gijón con el ... apoyo del Patronato Deportivo Municipal, se celebrará entre los días 10 y 16 de agosto en las instalaciones del propio Club de Tenis. Este año el nivel del torneo da un salto de calidad muy importante al subir a la categoría ITF M25, un nuevo escenario que consolida la prueba como una cita clave del circuito profesional masculino. Además, desde hace dos años este tipo de torneos incluyen plazas reservadas en el cuadro principal para los 100 mejores juniors de la ITF, lo que supone una vía para que los nuevos talentos del tenis se abran paso en la élite.

Formar parte de esta categoría supone que el torneo es puntuable para el ranking ATP y que repartirá 30.000 dolares en premios. Jorge Pañeda, concejal de Deportes, celebra la consolidación del Dionisio Nespral como una cita deportiva que desde su primera edición «ha sido testigo del crecimiento del tenis en Asturias. Respecto al salto de nivel de este año, Pañeda destaca que «no es casual, sino el resultado del esfuerzo continuo del club, la visión de futuro y la ambición de seguir creciendo y mejorando».

Lo cierto es que después de más de seis décadas, el torneo Dionisio Nespral se ha convertido en uno de los más importantes del Norte de España sobre tierra batida desde que se creara en 1964, con el objetivo principal de promocionar este deporte en Gijón. El acto de presentación contó con la presencia de Manuela Fernández, directora general de Deportes; el presidente del RealClub de Tenis de Gijón, Florentino Cueto-Felgueroso Fernández-Nespral, y Jaime Cueto-Felgueroso Fernández-Nespral, director del torneo.