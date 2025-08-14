Más de 150 empresas asturianas apuestan por la inclusión laboral con el programa Incorpora

Cada vez son más las empresas que se implican activamente en la construcción de un mercado laboral más inclusivo. Solo en el primer semestre de ... 2025, un total de 158 empresas de Asturias han colaborado con el programa Incorpora de la Fundación »la Caixa», facilitando 373 inserciones laborales de personas en situación de vulnerabilidad y promoviendo entornos de trabajo más diversos y equitativos.

Desde su creación en 2006, Incorpora ha consolidado un modelo de alianza entre el tejido empresarial y las entidades sociales, que permite ofrecer oportunidades reales a quienes tienen mayores dificultades para acceder al empleo: personas con discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión, personas migrantes, mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 45 años o personas privadas de libertad, entre otros colectivos.

Durante los seis primeros meses del año, el programa ha gestionado en Asturias 373 inserciones gracias a la implicación del tejido empresarial. A nivel nacional, en el mismo periodo, se han contabilizado 21.003 contrataciones con la colaboración de 9.633 empresas.

«Cuando una persona consigue un empleo no solo accede a unos ingresos estables: también cambia la forma en que se ve a sí misma. El trabajo promueve la autonomía, impulsa el desarrollo personal y las relaciones sociales, y refuerza la autoestima. Detrás de cada inserción hay una historia de superación que nos recuerda que todos merecemos una oportunidad. Por eso, las empresas que apuestan por la inclusión se convierten en un agente clave del progreso social», ha señalado el subdirector general de la Fundación »la Caixa», Marc Simón.

Un modelo que transforma el empleo y la sociedad

El programa Incorpora facilita la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad a través de una red de colaboración entre entidades sociales y empresas. Más allá de conectar a candidatos con ofertas, fomenta una cultura de contratación inclusiva y fortalece los vínculos entre el tejido empresarial y el tercer sector.

Al implicar activamente al mundo empresarial en la inclusión sociolaboral, Incorpora contribuye a reducir desigualdades y a construir una sociedad más cohesionada y resiliente. Las empresas participantes reconocen que apostar por el talento diverso no solo mejora el clima laboral, sino que también refuerza su compromiso social y contribuye a una economía más justa y sostenible.

Desde su puesta en marcha, más de 92.000 empresas de sectores como la hostelería, el comercio, la logística, la limpieza, el transporte o la atención sociosanitaria han confiado en Incorpora para avanzar en su responsabilidad social corporativa y apostar por la diversidad.

Trabajo en red y acompañamiento individualizado

La integración laboral que promueve Incorpora es posible gracias al trabajo coordinado de 1.032 técnicos repartidos por todo el país, que diseñan itinerarios personalizados de inserción adaptados a las características de cada persona. El enfoque del programa parte del reconocimiento del potencial individual y promueve la participación activa de los usuarios, para que se conviertan en protagonistas de su proceso y aumenten su autonomía.

Esta atención individualizada, junto con un seguimiento continuado antes, durante y después de la contratación, permite superar muchas de las barreras que dificultan el acceso al empleo y mejorar la tasa de actividad y empleabilidad de los participantes. En lo que va de año, Incorpora ha atendido a 57.868 personas en situación de vulnerabilidad con la colaboración de 413 entidades sociales en toda España.

Formación adaptada al mercado laboral

En un contexto donde las empresas tienen cada vez más dificultades para encontrar perfiles con las competencias adecuadas, Incorpora también apuesta por la formación como vía para mejorar la empleabilidad. A través de acciones formativas diseñadas junto a las propias empresas, el programa ofrece contenidos alineados con las necesidades reales del mercado.

En el primer semestre de 2025 se han desarrollado 138 cursos en toda España, con la participación de 2.064 personas, de las cuales el 52 % ha accedido a un empleo tras finalizar su formación. Además de los conocimientos técnicos específicos, los cursos hacen hincapié en habilidades transversales clave como el trabajo en equipo, la comunicación, la adaptabilidad o las competencias digitales, cada vez más valoradas por los empleadores.

Más de 460.000 inserciones desde 2006

Con más de 460.000 inserciones laborales gestionadas desde su lanzamiento, Incorpora se ha consolidado como una herramienta eficaz para romper el círculo de la exclusión social. El programa de la Fundación »la Caixa» demuestra que la colaboración entre empresas y entidades sociales puede transformar vidas, generar oportunidades reales e impulsar una sociedad más equitativa y cohesionada.