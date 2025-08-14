El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El programa Incorpora facilita la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad a través de una red de colaboración entreentidades sociales y empresas.

Más de 150 empresas asturianas apuestan por la inclusión laboral con el programa Incorpora

La iniciativa de la Fundación »la Caixa» facilitó 373 inserciones en Asturias durante el primer semestre de 2025

A.G.

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:41

Cada vez son más las empresas que se implican activamente en la construcción de un mercado laboral más inclusivo. Solo en el primer semestre de ... 2025, un total de 158 empresas de Asturias han colaborado con el programa Incorpora de la Fundación »la Caixa», facilitando 373 inserciones laborales de personas en situación de vulnerabilidad y promoviendo entornos de trabajo más diversos y equitativos.

