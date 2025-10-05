El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un consumidor comprando una botella de aceite Esther Vázquez

El aceite de oliva resiste el pulso de los aranceles de Trump por su desplome de precios

España está «bien posicionada» porque los competidores enfrentan tasas similares y el litro baja de los 7 euros, una caída del 43% en un año

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:06

España vendió a Estados Unidos 1.000 millones de euros en aceite de oliva en 2024, un tercio del total de las exportaciones agroalimentarias. Alrededor ... de un 60% de todo el aceite de oliva que compra Estados Unidos es de origen español. En la negociación comercial con EE UU se planteó que productos tan consumidos por los americanos y que no tuvieran reemplazo (su producción nacional no alcanza el 2% del consumo) estuvieran exentos de gravamen, el denominado 'arancel cero', pero finalmente el aceite quedó fuera de esta ventaja.

