Alperi resulta reelegido secretario general del SOMA y encara su cuarto mandato

Paloma Lamadrid Gijón Jueves, 24 de abril 2025, 21:31 Comenta Compartir

José Luis Alperi seguirá al frente del SOMA-Fitag-UGT durante los próximos cuatro años, en el que será su cuarto mandato como líder del sindicato minero. La suya fue la única candidatura que se presentó este jueves en el marco del séptimo congreso de la organización, que se clausura este viernes en las instalaciones del pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, y que completan: José Luis Fernández Roces, Rafael Carrión, Constantino Ordiz, José Catalino Fernández, Manuel Ángel Vázquez, Javier Ronderos, Luis Alberto García, Julio César Areces, Javier Leiras, María Victoria Rodríguez y Rosa Marta Rodríguez, Fernando Fernández y Celso Ordiales (estos tres últimos se incorporan a la ejecutiva regional).

La lista recibió un respaldo del 100% de los votos de los 80 delegados participantes para continuar una labor llena de retos, a los que aludió en su intervención durante la apertura del simposio. «Para el SOMA, Asturias siempre ha sido minería, industria y energía, y queremos que lo siga siendo», subrayó. No será la actividad minera que daba empleo a 20.000 trabajadores en la extracción de carbón, apuntó, sino la dedicada a recursos no metálicos y minerales estratégicos, «para que no los tengamos que ir a buscar fuera». También instó Alperi a aprovechar los pozos mineros para instalar centros de almacenamiento de datos, como se proyecta en el San Jorge, que son idóneos para ello por contar con agua.

Respecto a la industria, hizo hincapié en la importancia de aprovechar el PERTE de Descarbonización porque los procesos productivos del sector químico y el agroalimentario van a cambiar y «no podemos perder pie». En cuanto a la energía, destacó que Asturias debe aprovechar otros recursos después de dejar atrás el carbón, como el bombeo inverso o el almacenamiento hidráulico y con baterías. Sobre esta última tecnología, advirtió de que no se pueden «poner puertas al campo» y, si la «exigente» normativa medioambiental del Principado lo permite, «hay que aprovechar las oportunidades».

Todas estas oportunidades tienen que ir de la mano de pactos de Estado para que las políticas de industria y energía no estén supeditadas al color del Gobierno de turno, y permitan tener una seguridad jurídica que facilite la planificación de los proyectos a desarrollar. También hizo alusión el secretario general del SOMA a la «deuda histórica» que el país tiene con Asturias e incidió en que Hunosa debe tener una hoja de ruta que asegure su viabilidad en los próximos años. En este punto, se dirigió al presidente del Principado, Adrián Barbón: «Presidente, vamos a necesitar mucha ayuda porque no veo yo plan ni en Hunosa ni en la SEPI de poner una planificación de futuro encima de la mesa que garantice la transformación de la empresa que acordamos en 2019».

También se refirió Alperi al trabajo que tienen por delante en materia de igualdad en las empresas y la «batalla» que deben librar contra «el hostigamiento a sindicatos». Contrapuso las condenas a sindicalistas con las impuestas a empresarios «por negligencias con resultado de muerte», que son menores. Precisamente, la siniestralidad laboral estuvo muy presente en el congreso del SOMA, donde se emitió un vídeo en homenaje a los cinco mineros fallecidos en la mina de Cerredo con poemas del sindicalista Luis Pérez Capitán y de la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez. También Barbón se refirió a la tragedia en su intervención, para insistir en que el Principado llegará «hasta el fondo» del asunto para depurar responsabilidades.

Reindustrialización de Asturias

Por otro lado, el presidente asturiano reclamó «unidad» para acometer con éxito la reindustrialización de la comunidad. «Por primera vez en mucho tiempo hay hechos que pueden dar sentido a las palabras», como la ampliación de la fábrica de Bayer en terrenos de la central de Lada y la la adaptación para funcionar con biomasa de la térmica de La Pereda, propiedad de Hunosa. Aprovechó Barbón para mostrar su apoyo al SOMA en la negociación del plan de empresa de la hullera pública.

En la apertura del congreso del sindicato, en la que ejerció como anfitrión el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, también participó el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, quien destacó las oportunidades de la región en materia de industria, como las que ofrece la defensa, «donde la región puede convertirse en polo logístico» por sus centros de innovación, el 'hub' de este sector y trabajadores con experiencia en él. Por su parte, el secretario general de UGT-FICA Asturias, Jenaro Martínez, remarcó la necesidad de proteger los sectores estratégicos, para lo que es imprescindible avanzar en la tramitación de la nueva Ley de Industria, que «tiene que derivar en pactos de Estado» para blindar el sector.

Mientras que el secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, hizo un llamamiento a la «unidad de acción» para luchas contra las amenazas que recibe Europa.