Antonio Velázquez, presidente de University Partners Consulting. E. C.

Antonio Velázquez, presidente de University Partners Consulting: «Las universidades tienen que ponerse las pilas con el hidrógeno, es prioritario»

«Ahora todo es Inteligencia Artificial, pero si algo pone de manifiesto es el problema de la energía»

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:51

Antonio Velázquez Vega (Cáceres, 1963) es presidente de University Partners Consulting, la primera consultora especializada en educación superior de España y Latinoamérica, y en estas ... semanas, uno de sus objetivos está siendo dar a conocer OH2, el primer encuentro euroamericano sobre el hidrógeno verde que se celebrará entre el 14 y el 16 de enero del año que viene en Oviedo. Como especialista en el ámbito académico destaca la transversalidad de esta cita que busca colocar a Asturias como referente del sector y avisa también de que la formación tiene que acelerarse para responder a los grandes retos que presenta este vector energético.

