Arcelor plantea extender la duración del ERTE más de un año y mantener las condiciones

Arcelor y los sindicatos celebraron este jueves la primera reunión para negociar un nuevo expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), ya que el ... vigente expira el próximo día 31. La dirección trasladó a los representantes de los trabajadores su intención de mantener las condiciones recogidas en el actual, es decir, compensación de hasta el 90% de las retribuciones brutas que le corresponderían a los empleados afectados trabajando su jornada ordinaria, así como el 100% de las pagas extraordinarias y el disfrute íntegro de los días de vacaciones. Esta prórroga del ERTE se plantea ante las perspectivas de los próximos ejercicios, marcadas por la incertidumbre, de ahí que ya se apunte a una duración mayor de un año, como era hasta ahora.

Asimismo, la siderúrgica propone mantener los porcentajes de afectación en los diferentes centros de España a los que atañe –Asturias, Sagunto, Lesaca y Echévarri–, hasta los 6.600 trabajadores. En el ERTE vigente, la afectación máxima es del 15% de la jornada en Asturias, al igual que en Sagunto. Mientras que en Echévarri es del 40%, del 35% en Lesaca, del 20% en distribución y del 40% en AMDS Processing (el negocio dedicado a procesar productos planos al carbono en función de las necesidades de los clientes).

Arcelor justifica la prórroga de esta herramienta por la caída de pedidos en algunas instalaciones derivada de la debilidad del mercado. En el caso de Asturias se une, además, la avería del horno alto 'B', por la que permanece inactivo desde hace más de dos meses; la parada del sínter 'A' para someterse a tareas de mejora ante el inminente cierre definitivo del 'B', y a la interrupción de la actividad en la línea de decapado para ejecutar una serie de inversiones encaminadas a modernizar las operaciones. La compañía entregará la documentación correspondiente en la próxima reunión, fijada para el 10 de diciembre.