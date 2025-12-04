El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los dos hornos altos de Arcelor de la fábrica de Gijón. A. García

Arcelor plantea extender la duración del ERTE más de un año y mantener las condiciones

Propone que los trabajadores perciben el 90% de las retribuciones brutas y el 100% de las pagas extraordinarias

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:37

Comenta

Arcelor y los sindicatos celebraron este jueves la primera reunión para negociar un nuevo expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), ya que el ... vigente expira el próximo día 31. La dirección trasladó a los representantes de los trabajadores su intención de mantener las condiciones recogidas en el actual, es decir, compensación de hasta el 90% de las retribuciones brutas que le corresponderían a los empleados afectados trabajando su jornada ordinaria, así como el 100% de las pagas extraordinarias y el disfrute íntegro de los días de vacaciones. Esta prórroga del ERTE se plantea ante las perspectivas de los próximos ejercicios, marcadas por la incertidumbre, de ahí que ya se apunte a una duración mayor de un año, como era hasta ahora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  2. 2 Maritrini y su hija no están en la balsa de Ribadesella
  3. 3 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  4. 4 Detenido el atracador de gasolineras en Asturias tras una peligrosa persecución en la autovía Minera
  5. 5 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre
  6. 6 La Copa revive al Sporting de Gijón
  7. 7 Una cafetería del centro de Gijón convertida en pinacoteca
  8. 8 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  9. 9 Dimite el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier
  10. 10 La incidencia de la gripe se duplica en Asturias en sólo una semana y Salud vuelve a insistir en el uso de la mascarilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Arcelor plantea extender la duración del ERTE más de un año y mantener las condiciones

Arcelor plantea extender la duración del ERTE más de un año y mantener las condiciones