El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un autónomo trabajando en su negocio. O. Chamorro

Los autónomos societarios marcan máximos y se afianzan como modelo de autoempleo

Suponen ya más de un tercio de los trabajadores por cuenta propia en España empujados por las ventajas fiscales y una mayor seguridad jurídica

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Madrid

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:04

Laura Martín es diseñadora gráfica. Empezó emitiendo facturas como autónoma directamente a sus clientes pero cuando el volumen de encargos aumentó, decidió crear una sociedad ... limitada (S. L.)de la que es dueña y gestora. Sigue siendo su propia jefa pero ahora está obligada a cotizar como autónoma societaria en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) porque trabaja dentro de su propia empresa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos dos niños de uno y dos años en un grave accidente en Gijón
  2. 2 Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
  3. 3 Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!
  4. 4 Despliegue policial en La Exposición por un altercado entre jóvenes
  5. 5 El Real Madrid ya está en Oviedo para enfrentarse esta noche al conjunto azul
  6. 6

    Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez tras el portazo del Supremo para llegar a Moncloa
  7. 7 Villa despide a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés
  8. 8

    La implantación de la zona de bajas emisiones en Avilés traerá el control de aparcamientos libres con cámaras o sensores
  9. 9 «Hemos pasado la noche en vilo con el fuego a las puertas de casa»
  10. 10 Barbón: «Anoche se pusieron las cosas difíciles, pero hemos logrado que no se queme ningún pueblo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los autónomos societarios marcan máximos y se afianzan como modelo de autoempleo

Los autónomos societarios marcan máximos y se afianzan como modelo de autoempleo