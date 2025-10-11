El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

La factura electrónica se convierte en un laberinto para siete millones de pymes y autónomos

A partir de 2026 deben usar el 'software' oficial pero la norma de facturar digitalmente no entrará en vigor, como mínimo, hasta octubre de 2027

Cristina Cándido
Lucía Palacios

Cristina Cándido y Lucía Palacios

Madrid

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:24

La factura electrónica está quitando el sueño a siete millones de pymes y autónomos. La superposición del sistema de facturación para combatir el fraude, impulsado ... por el Ministerio de Hacienda, y la obligación lanzada por el departamento de Economía de facturar electrónicamente para luchar contra la morosidad se ha convertido en un quebradero de cabeza para estos colectivos, debido a la complejidad de su puesta en marcha, la descoordinación en la implementación de los plazos y la falta de información precisa que circula en torno a ambos procesos.

