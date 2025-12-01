El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cuenta atrás para Navidad: descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Cada vez más familias se endeudan para consumir. Efe

La banca dispara el crédito a las familias al mayor ritmo desde finales de 2008

El boom inmobiliario y la fuerte demanda de préstamos al consumo anticipan un año récord en el sector

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:30

Comenta

El sector bancario va camino de cerrar uno de sus mejores años en términos de negocio. El boom inmobiliario y la fuerte demanda de préstamos ... al consumo dispararon en octubre el crédito a las familias un 4,05%, el mayor ritmo de crecimiento desde diciembre de 2008, hasta un saldo total de 708.976 millones de euros, según datos del Banco de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  2. 2 Confinado durante cuatro horas un barrio de Arriondas por la fuga de una sustancia corrosiva de un camión
  3. 3 Vídeo | Así fue el atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  4. 4 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  5. 5

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  6. 6 La Ruta del Cares, cerrada por un derrumbe
  7. 7

    La UME se sumará al cerco a los jabalíes infectados de peste porcina
  8. 8 Feijóo convierte su acto en Madrid en un clamor de «elecciones ya»
  9. 9 Los autónomos «asfixiados» se manifiestan en Oviedo
  10. 10 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La banca dispara el crédito a las familias al mayor ritmo desde finales de 2008

La banca dispara el crédito a las familias al mayor ritmo desde finales de 2008