El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

La Bolsa digiere el fracaso de la opa: BBVA se dispara un 6% y Sabadell baja un 5%

Los inversores respiran aliviados tras eliminarse el riesgo financiero que habría supuesto una nueva ampliación de capital para financiar una segunda opa

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:25

Comenta

La Bolsa dicta sentencia tras el fracaso de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. Después de muchas semanas de especulaciones, los inversores intentan ... digerir el hecho de que la entidad vasca solo haya sido capaz de convencer al 25,33% de los accionistas de la catalana, en una operación que se ha alargado durante casi 18 meses en los que la evolución en Bolsa también ha sido clave para el desenlace final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nerea Peláez, paciente de salud mental en Asturias: «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2 La Policía Nacional da la alarma ante un nuevo tipo de estafa a mayores
  3. 3 Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado
  4. 4 Reaniman a un hombre de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la calle en Gijón
  5. 5 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  6. 6 Una camarera intercepta a un ladrón de repartidores de comida en Gijón
  7. 7 Buscan a un joven de Siero desaparecido hace tres meses
  8. 8 «Okupación masiva y drogas»: la situación que denuncian los vecinos de este barrio de Oviedo tras morir un joven de 22 años
  9. 9 La Policía Nacional investiga un nuevo robo en un piso del barrio de Nuevo Gijón
  10. 10

    La Policía Nacional desaloja el piso okupa de El Entrego ante la fuerte presión vecinal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Bolsa digiere el fracaso de la opa: BBVA se dispara un 6% y Sabadell baja un 5%

La Bolsa digiere el fracaso de la opa: BBVA se dispara un 6% y Sabadell baja un 5%