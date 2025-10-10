Caja Rural de Asturias trasladará su oficina principal de Gijón a la plaza del Humedal

Caja Rural de Asturias comenzó ayer las obras de adecuación para trasladar su oficina principal en Gijón, que actualmente se encuentra en la calle Donato ... Argüelles, a la calle Asturias, 20, esquina con la plaza del Humedal, según informó la propia entidad.

De este modo, la entidad «responde así a la creciente demanda de sus clientes con un espacio más amplio y funcional». La nueva oficina, que tendrá más de 500 metros cuadrados, dispondrá de espacios multidisciplinares para el encuentro y responderá al nuevo modelo de oficina que implanta en sus aperturas y reformas más recientes.

La mejora, aseguran, «dará soporte al equipo local para seguir brindando la atención cercana de alta calidad que caracteriza a su modelo de banca cooperativa». También reafirma con este traslado su compromiso de expansión y su apuesta por un modelo de banca «de proximidad». La nueva oficina contará con gran visibilidad y se situará en plena zona comercial. La previsión es que esté abierta al público a principios del próximo año.

La apertura de estas instalaciones es «un paso clave en el plan estratégico de Caja Rural de Asturias en Gijón». La entidad financiera cuenta en la actualidad con 14 oficinas en la ciudad y tiene previsto llevar a cabo más aperturas en el próximo año.

La entidad remarca que desde la nueva oficina se ofrecerá «un servicio especializado y de alto valor añadido, enfocado en las necesidades de las personas y empresas locales». Caja Rural de Asturias cuenta con 125 oficinas, 116 de ellas en Asturias y 14 en Gijón.

Fundación Caja Rural

El mes pasado, Fundación Caja Rural de Asturias adquirió un histórico edificio del centro de Oviedo. Se trata de un importante espacio en un inmueble de la calle San Francisco, frente al Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, para establecer en él su sede, pero para ser también «un espacio de encuentro». En esa ubicación estuvo, en su momento, un centro cultural de FundaciónCajastur. En concreto, la entidad compró 400 metros cuadrados del local comercial del inmueble, además de otros 800 de la nave posterior, que tiene una bóveda de hormigón diseñada por Ildefonso Sánchez del Río.