Futura oficina principal de Caja Rural de Asturias en Gijón. E. C.

Caja Rural de Asturias trasladará su oficina principal de Gijón a la plaza del Humedal

Contará con más de 500 metros cuadrados, dispondrá de espacios multidisciplinares para el encuentro y responderá al nuevo modelo que la entidad que implanta en sus aperturas y reformas más recientes

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 21:43

Caja Rural de Asturias comenzó ayer las obras de adecuación para trasladar su oficina principal en Gijón, que actualmente se encuentra en la calle Donato ... Argüelles, a la calle Asturias, 20, esquina con la plaza del Humedal, según informó la propia entidad.

