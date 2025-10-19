El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu (i), y el de Banco Sabadell, Josep Oliu (d), brindan. EP

El fiasco de la opa de BBVA a Sabadell pone en alerta al sector bancario en España

Los movimientos que puedan acometer ahora ambas entidades y el papel del Gobierno elevan la incertidumbre en el escenario financiero

Lucas Irigoyen
Clara Alba

Lucas Irigoyen y Clara Alba

Bilbao | Madrid

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:16

Comenta

«La opa ha sentado un precedente». Esa fue la frase del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el pasado viernes cuando analizó el fracaso de ... BBVA en su intento de hacerse con el Sabadell. Y es que el responsable de la cartera económica del Gabinete de Pedro Sánchez insistió en lo «positivo» de «la actuación del Gobierno con respecto a la capacidad de generar valor para los accionistas y poder hacerlo mientras se protegen los intereses generales».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  4. 4 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?
  5. 5 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  6. 6 El fenómeno con vídeos del Pueblo Ejemplar que causa sensación: «En Valdesoto somos de comedia»
  7. 7 El acusado del crimen de Justel en Fomento, Gijón, alega que no tenían intención de matar
  8. 8 La Universidad de Oviedo ultima los trámites para licitar la residencia de Gijón en 2026
  9. 9 La sequía del banquillo del Sporting de Gijón
  10. 10 Un vecino evita un robo en un establecimiento de la calle Cabruñana, en Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El fiasco de la opa de BBVA a Sabadell pone en alerta al sector bancario en España

El fiasco de la opa de BBVA a Sabadell pone en alerta al sector bancario en España