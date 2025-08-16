El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La sede central del Banco de España en Madrid. Óscar Chamorro

Las hipotecas disparan las reclamaciones de los asturianos a la banca más de un 43%

El órgano supervisor gestionó 957 expedientes en 2024 iniciados en el Principado, 290 más, espoleados por la nueva jurisprudencia

Noelia A. Erausquin
Gonzalo Ruiz

Noelia A. Erausquin y Gonzalo Ruiz

Gijón

Sábado, 16 de agosto 2025, 22:52

El Banco de España recibió un auténtico aluvión de reclamaciones durante este último año. Los 56.099 expedientes que gestionó en el conjunto de ... España suponen un techo histórico para el órgano supervisor que preside José Luis Escrivá. Así lo constata la Memoria de Reclamaciones, un documento anual que el organismo elabora desde hace 38 años y que demuestra que la oleada de protestas es un fenómeno que también se replicó en Asturias, donde crecieron un 43,5%, pasando de los 667 expedientes de 2023 a los 957 registrados durante el último año, 290 más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un detenido por la agresión sexual de madrugada a una joven francesa en Poniente, en Gijón
  2. 2 «Máxima preocupación» en Asturias: evacúan por prevención a las poblaciones de Llamera y Sonande en Cangas del Narcea
  3. 3 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  4. 4 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  5. 5

    Siete años del crimen de Ardines: ni un perdón ni un euro de indemnización
  6. 6 Un policía de vacaciones en Luarca, herido grave por una brutal agresión
  7. 7 Asturias advierte: «Nos quedan 48 horas complicadas por los incendios forestales»
  8. 8 El descomunal huracán Rosario Flores refresca Poniente
  9. 9 La parada que nadie perdona en la Feria
  10. 10 Los fuegos que asolan los entornos naturales de Asturias tiñen el cielo de naranja en toda la región

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las hipotecas disparan las reclamaciones de los asturianos a la banca más de un 43%

Las hipotecas disparan las reclamaciones de los asturianos a la banca más de un 43%