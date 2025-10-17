El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, junto al presidente del banco JOsep Oliu. EP

Josep Oliu, tras la victoria frente a BBVA: «Esta es la mejor salida para todos»

El presidente de Banco Sabadell evita 'hacer sangre' pese a su contundente triunfo frente a Carlos Torres y asegura que los dos bancos generan más valor por separado que juntos

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:05

Banco Sabadell opta por la moderación pese a la sensación de euforia que anoche inundó la central de Sant Cugat tras conocerse el estrepitoso frcaso ... de la opa de BBVA, que apenas logró atraer a un 25% de aceptación de los accionistas. «Es una gran satisfacción confirmar que Banco Sabadell podrá continuar en solitario y avanzar en la historia de servicio a sus clientes que inició hace más de 144 años», ha asegurado el presidente de la entidad, Josep Oliu que, lejos de hacer sangre con su rotunda victoria, ha explicado que «Banco Sabadell y BBVA son dos grandes entidades que generan más valor por separado que juntas».

