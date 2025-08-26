El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos personas sacan dinero de los cajeros de una entidad bancaria este miércoles en Madrid EFE

La morosidad de la banca cae por debajo del 3% por primera vez desde 2008

El volumen total de préstamos impagados también toca su menor nivel en 17 años con con 36.291 millones de euros a cierre de junio

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 26 de agosto 2025, 12:54

La morosidad de la banca se redujo en junio hasta el 2,97% frente al 3,11% de mayo y al 3,43% del mismo ... mes del año anterior y cae por debajo del 3% por primera vez desde el comienzo de la crisis financiera en octubre de 2008, cuando se encontraba en el 2,92%, según la serie histórica publicada por el Banco de España este martes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  2. 2

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  3. 3 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  4. 4 Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola
  5. 5 Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting de Gijón a través de un crédito participativo
  6. 6 Localizan en Mondoñedo (Lugo) a un vecino de Gijón que llevaba varios días desaparecido
  7. 7

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  8. 8

    Los deberes del Real Oviedo en la última semana del mercado de fichajes
  9. 9 263 sanciones, la mayoría por drogas, solo en las fiestas del último fin de semana en Asturias
  10. 10 El Principado suspende temporalmente las licencias para parques de baterías «ante la alarma social que se estaba generando»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La morosidad de la banca cae por debajo del 3% por primera vez desde 2008

La morosidad de la banca cae por debajo del 3% por primera vez desde 2008