El presidente de BBVA, Carlos Torres, junto al presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu. R. C.

La prima de la opa de BBVA sobre Sabadell desaparece a un día de su desenlace

La CNMV anunciará este viernes el porcentaje de aceptación y la cotización de referencia para calcular una posible segunda oferta

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:16

Máxima tensión en el mercado en las últimas horas antes de conocer el resultado de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. La Comisión Nacional ... del Mercado de Valores (CNMV) dará a conocer mañana el resultado de la operación, con una enorme incertidumbre en torno a cuál será el porcentaje de aceptación definitivo y, sobre todo, cuáles serán los criterios para establecer el precio de una posible segunda opa, en caso de que la vasca se quede por debajo de su objetivo del 50% y decida rebajar el umbral de aceptación al 30% para no dar marcha atrás en sus planes.

