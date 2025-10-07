El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sabadell acusa de intentar manipular el mercado a los accionistas que hacen pública su intención de acudir a la opa

La entidad exige a la CNMV mayor control sobre estos inversores tras el choque frontal con su consejero David Martínez

Clara Alba

Martes, 7 de octubre 2025, 09:42

La opa de BBVA sobre Banco Sabadell alcanza su punto álgido de tensión a solo unos días de que finalice el periodo de aceptación. En ... plena guerra de la catalana con su consejero díscolo, David Martínez -quien ya anunció que acudirá a la oferta de la vasca- la entidad ha solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que adopte, «de manera preventiva», un criterio público que deban cumplir todos aquellos accionistas que quieran hacer públicas sus intenciones, «con el objetivo de evitar potenciales manipulaciones de mercado».

