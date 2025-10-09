Entra en vigor un gran cambio en las transferencias bancarias: así serán a partir de hoy La nueva medida que atañe a las transferencias bancarias persigue aumentar la seguridad de las operaciones digitales

E. C. Jueves, 9 de octubre 2025, 10:36 Comenta Compartir

El sistema bancario incorpora este 9 de octubre un gran cambio que afecta a las transferencias. A partir de esta fecha, las apps y plataformas online de todas las entidades deberán incorporar sistemas que verifiquen que el nombre del destinatario introducido al ordenar la operación coincide con el del titular del IBAN de la cuenta a la que se transfiere el dinero.

Con esta medida, impuesta por una regulación europea, se trata de reforzar la seguridad de las operaciones bancarias ante el auge de las estafas online. Además, reducirá la posibilidad de errores involuntarios.

¿Cuál es la novedad?

Hasta ahora, el IBAN (formado por los 24 caracteres del número de cuenta, el dígito de control y el código identificativo del país) era el único identificador requerido para ejecutar una transferencia. Si existía, la operación se realizaba sin ninguna otra comprobación por parte de la entidad bancaria, aunque el nombre del destinatario no coincidiera (parcial o totalmente) con el del titular de la cuenta. A partir de ahora, habrá que cotejar nombre e IBAN. Este es el gran cambio.

¿Cómo funcionará?

Quien quiera realizar una transferencia de dinero mediante una app o plataforma digital bancaria tendrá que indicar, como hasta ahora, el nombre del destinatario y el IBAN de la cuenta de destino.

Si el nombre escrito en la orden de transferencia coincide con el del titular de la cuenta a la que se envía el dinero, la operación se realizará de forma automática.

En cambio, si el sistema detecta diferencias, ya sean parciales (por ejemplo, variaciones en la escritura) o totale (un nombre distinto), mostrará un mensaje de advertencia al usuario antes de transferir el dinero y completar la operación.

De este modo, el usuario estará obligado a comprobar los datos introducidos; hacer, en su caso, las correcciones oportunas; y confirmar (o cancelar) la operación para concluir el proceso.

Esta nueva funcionalidad de las aplicaciones bancarias contribuirá a reducir errores involuntarios y fraudes, pero hay que tener presente que el banco solo avisa de que se podría estar enviando el dinero a un destino equivocado: no bloqueará la transferencia. La decisión final es del usuario.