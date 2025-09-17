El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Principado, Adrián Barbón, este miércoles, en Bruselas. E. C.

Barbón alerta en Bruselas sobre el impacto que provocaría el recorte de la PAC en la agricultura y la ganadería

El presidente regional insta a modificar el planteamiento del próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea en el año y medio que queda para su aprobación

E. C.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:48

El presidente del Principado, Adrián Barbón, alertó este miércoles en Bruselas sobre el impacto que provocaría el recorte de los fondos de desarrollo ... rural de la Política Agraria Común (PAC) en la agricultura y la ganadería: «Gracias a la PAC existen y subsisten estos sectores, por lo que el recorte que propone la Comisión Europea en sus presupuestos sería gravemente perjudicial para ellos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer del ganadero asesinado en Ribadesella dice que los asaltantes hablaban español y repetían: «¿Dónde está el dinero?»
  2. 2 Incendio en una cafetería de Gijón: un hombre sufre quemaduras leves en la cara tras prender la cocina
  3. 3 El hartazgo de un gijonés: «Llevo 18 días sin cobrar la triple gemela del Hípico»
  4. 4 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  5. 5

    Arcelor ve «insostenible» la situación y cree difícil mantener su «configuración industrial» en Asturias
  6. 6

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  9. 9 Las patatas bravas de dos asturianos, candidatas a proclamarse mejores del mundo
  10. 10 Almacenaba en su domicilio de Gijón más de 184.000 archivos de pornografía infantil: piden siete años de cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Barbón alerta en Bruselas sobre el impacto que provocaría el recorte de la PAC en la agricultura y la ganadería

Barbón alerta en Bruselas sobre el impacto que provocaría el recorte de la PAC en la agricultura y la ganadería