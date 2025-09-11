Barbón reconoce que «los proyectos estratégicos que se plantean en Asturias» peligran si no hay garantía de suministro eléctrico

El presidente del Principado, Adrián Barbón, fue también claro ayer a la hora de defender la necesidad de mejorar las infraestructuras energéticas para que ... la industria pueda llevar a cabo las inversiones necesarias: «Con los proyectos estratégicos que se plantean en Asturias para los próximos años vamos a necesitar la garantía de suministro».

En ese sentido, remarcó que la posición del Ejecutivo es clara: « Hay que reformar el anillo eléctrico, revitalizarlo y fortalecerlo. Se lo exigimos a Red Eléctrica y al Gobierno de España y estamos negociando con ellos». No obstante, recordó que «todas las comunidades están teniendo los mismos problemas» debido a que ahora toda la producción debe realizarse mediante energía eléctrica, «venga de donde venga».

En ese sentido, apuntó a que las nuevas formas de producción de energía, con fuentes renovables, requieren «sí o sí» parques de baterías: «Asturias ha hecho una transición en la que desde la Unión Europea se impuso el cierre de las térmicas. Lógicamente, todavía no se ha sustituido por capacidad suficiente para compensar con fuentes renovables y es algo que habrá que ir haciendo en los próximos años».

El presidente del Principado habló también sobre el rechazo del Congreso de los Diputados a la reducción de jornada laboral de 40 a 37,5 horas. Sobre este asunto, argumentó que el modelo actual «no se toca desde hace 40 años» y calificó de «inaceptable» el voto en contra de PP, Vox y Junts: «La rebaja de jornada es algo que beneficiaría a millones de personas de este país. Hay que empezar a pensar en las familias trabajadoras que se las ven y se las desean a la hora de trabajar».

En esa línea, Barbón reivindicó que «en Asturias, con las escuelas de 0 a 3 años gratuitas queremos facilitar la conciliación a los padres y madres que trabajan y favorecer la natalidad». No obstante, mandó un mensaje a los tres partidos que no apoyaron la medida: «Creo que están escuchando muy poco a sus votantes, porque los votantes de PP, incluso los de Vox y Junts, según todas las encuestas, son favorables a la reducción de la jornada laboral». El líder del Ejecutivo autonómico añadió que «son los mismos que hace meses intentaron boicotear la subida de las pensiones».