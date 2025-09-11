El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. EFE

Barbón reconoce que «los proyectos estratégicos que se plantean en Asturias» peligran si no hay garantía de suministro eléctrico

«Hay que reformar el anillo eléctrico, revitalizarlo y fortalecerlo. Se lo exigimos a Red Eléctrica y al Gobierno de España y estamos negociando con ellos»

Carlos García-Ovies

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:55

El presidente del Principado, Adrián Barbón, fue también claro ayer a la hora de defender la necesidad de mejorar las infraestructuras energéticas para que ... la industria pueda llevar a cabo las inversiones necesarias: «Con los proyectos estratégicos que se plantean en Asturias para los próximos años vamos a necesitar la garantía de suministro».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

