BBVA reduce a menos del 6% la diferencia negativa entre su oferta y la cotización del Sabadell

La opa de BBVA al Sabadell vive momentos decisivos y en los primeros días del plazo que tienen los accionistas del banco catalán para aceptar ... la propuesta de canje -se abrió el pasado 8 de septiembre y dura hasta el 7 de octubre- la entidad vasca está logrando reducir el principal obstáculo para lograr el éxito de la operación. Se trata de la diferencia negativa de su propuesta de canje -una de sus acciones y 70 céntimos por cada 5,5483 títulos del Sabadell- frente al valor del banco catalán en los mercados.

Y es que cuando se abrió el periodo de aceptación la oferta de BBVA era un 10% inferior a lo que se pagaba en el mercado por las acciones del Sabadell. Una situación en la que los accionistas de la entidad catalana perdían mucho valor si acudían a la opa.

Sin embargo, desde el 8 de septiembre, esa diferencia negativa se ha ido acortando hasta el 5,92% con el que la apertura de los mercados este miércoles la ha dejado en función de las cotizaciones de ambos bancos. En los últimos días de actividad en la Bolsa, Sabadell se ha dejado un 4,10% del valor, mientras que la entidad vasca ha subido un 0,43%.

La diferencia negativa entre el valor del Sabadell en los parqués y la oferta de BBVA es una de las claves que los analistas señalan. Y es que esa cifra, que en el arranque de este miércoles equivale a unos 960 millones de euros, es la cantidad en la que el banco vasco debería mejorar su oferta, según el mercado, para que su opa fuera más sólida. Especialmente, con los accionistas minoritarios que son clientes del Sabadell y que tienen casi la mitad de sus títulos. Este colectivo es más sensible al valor inmediato de la operación que a las sinergias que la fusión puede ejercer a tres años vista.

Batalla dialéctica

De ahí que el esfuerzo dialéctico entre ambas entidades haya elevado su intensidad en los mensajes a los medios y en entrevistas. El presidente de BBVA, Carlos Torres, insiste en que «la oferta es la oferta» y asegura que no habrá mejora. Tampoco se abre a rebajar la condición de una aceptación del mínimo del 50% de los accionistas del Sabadell. En cambio, el máximo dirigente de la entidad catalana, Josep Oliu, no para de señalar que la oferta es insuficiente, que «infravalora» a su entidad y que «ha nacido muerta» porque no será aceptada sino se mejora.

De momento, el mercado está creyendo a BBVA, al menos en función de la evolución de la cotización. Una dinámica que, desde que se conoció el interés del banco vasco por el Sabadell, se ha mantenido pareja en ambas entidades y que, desde que se abrió el plazo de aceptación de la opa, ha cambiado por primera vez presentando comportamientos distintos.

De hecho, un diferencial del 6% entre la oferta y la cotización del Sabadell no se veía desde el mes de junio, cuando la exigencias del Gobierno al vetar una fusión por al menos tres años pusieron en duda la continuidad de la operación.