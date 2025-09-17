El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

BBVA reduce a menos del 6% la diferencia negativa entre su oferta y la cotización del Sabadell

El banco catalán acumula una caída en Bolsa del 4% en los últimos cinco días sucumbiendo a las manifestaciones de la entidad vasca, que asegura que no habrá mejora de la oferta

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:32

La opa de BBVA al Sabadell vive momentos decisivos y en los primeros días del plazo que tienen los accionistas del banco catalán para aceptar ... la propuesta de canje -se abrió el pasado 8 de septiembre y dura hasta el 7 de octubre- la entidad vasca está logrando reducir el principal obstáculo para lograr el éxito de la operación. Se trata de la diferencia negativa de su propuesta de canje -una de sus acciones y 70 céntimos por cada 5,5483 títulos del Sabadell- frente al valor del banco catalán en los mercados.

