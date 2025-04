British Steel plantea el cierre de los dos últimos hornos altos que quedan en Reino Unido

La china Jingye, propietaria de la histórica British Steel, ha anunciado su intención de cerrar los dos últimos hornos altos que quedan en Reino ... Unido, en Scunthorpe, y ni siquiera apostar por transformar las acerías hacia un proceso eléctrico, como se está abordando en la de Gijón. Con ello, podrían perder su empleo unos 2.700 trabajadores y el país, cuna de la revolución industrial, se quedaría como el único del G7 sin siderurgia integral. En septiembre del año pasado, Tata Steel ya clausuró el otro horno alto que le quedaba, el de Port Talbot, en Gales. Aquella decisión implicó la pérdida de unos 2.800 empleos.

Ambas siderúrgicas llevaban tiempo alertando de que no es viable la producción en el país en las condiciones actuales, hasta el punto de que se ha llegado a especular con una renacionalización de British Steel por cuestiones estratégicas, opción que ahora vuelve a estar sobre la mesa. No obstante, Jingye culpa a los aranceles impuestos por Donald Trump de la medida y, sobre todo, de ni siquiera apostar por la transformación de las acerías hacia el tipo eléctrico. Hay que tener en cuenta que, al contrario que la Unión Europea, Reino Unido no plantea contramedidas de defensa comercial a los gravámenes estadounidenses, en una especie de intento de apaciguar a su gran socio económico.

En este sentido, la compañía china ha rechazado una oferta de 500 millones de libras (casi 600 de euros) del Estado para construir dos hornos eléctricos que, al menos, limitaran el impacto del cierre de los hornos altos. En el caso de Tata Steel sí lo contempla, aunque la nueva acería no estará lista hasta 2027.