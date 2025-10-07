El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

Bruselas propone elevar los aranceles europeos al acero al 50%

La iniciativa, que debe recibir el respaldo del Consejo y la Eurocámara, busca proteger al sector del acero y frenar la llegada de materiales chinos

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 7 de octubre 2025, 17:28

Comenta

La Comisión Europea quiere proteger al sector europeo del acero de la sobrecapacidad global. Este martes Bruselas ha propuesto limitar las importaciones libres de aranceles ... a 18,3 millones de toneladas al año, lo que supone una reducción del 47% respecto a la cuota marcada en 2024, y duplicará los aranceles para las importaciones que superen esa barrera hasta el 50%, frente al 25% que se aplicaba anteriormente. La propuesta de la Comisión deberá ahora recibir el respaldo de los Veintisiete y del Parlamento Europeo para entrar en vigor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Las Regueras: cuatro heridos al caer con su coche por un desnivel de 30 metros
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3 Borja Jiménez ya es el nuevo entrenador del Sporting de Gijón
  4. 4 El Sporting ultima el fichaje de Borja Jiménez para salir de la crisis y relanzarse
  5. 5 Detenido después de propinarle un puñetazo a un policía local en Avilés
  6. 6 Cazado a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico en El Franco
  7. 7 Roban en un bar de Oviedo a punta de pistola la madrugada del pasado sábado
  8. 8

    Vox, sobre la educación en Asturias: «Esto es perversión de menores»
  9. 9

    Borja Jiménez, un entrenador «moderno y ambicioso», hecho a sí mismo
  10. 10

    Estalla la tensión entre enfermeras y médicos a raíz de la huelga del pasado viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Bruselas propone elevar los aranceles europeos al acero al 50%

Bruselas propone elevar los aranceles europeos al acero al 50%