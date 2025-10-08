Bruselas propone un escudo para proteger a los agricultores europeos ante el acuerdo con Mercosur

Las preocupaciones de los agricultores y ganaderos y de países como Francia ante el acuerdo comercial con Mercosur han llevado a la Comisión Europea a ... plantear una serie de medidas para proteger a los productores europeos. El Ejecutivo comunitario ha planteado este miércoles un escudo ante el posible aumento de importaciones o caídas de precios provocadas por los productos importados desde los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), poniendo el foco en sectores «sensibles».

El reglamento plantea salvaguardas para garantizar «la implementación efectiva y adecuada» de las medidas bilaterales de salvaguarda para productos agrícolas, centrándose en productos como la carne de vacuno, las aves de corral, el arroz, la miel, los huevos, el ajo, el etanol y el azúcar. Estas medidas ofrecen -según apunta la Comisión- «una capa adicional de seguridad» a los agricultores y ganaderos europeos, que va más allá de las cuotas de importaciones acordadas con Mercosur en sectores considerados sensibles. Además, en el caso de que hubiera un pico «dañino e imprevisto» de importaciones o una caída de precios para los productores europeos, Bruselas asegura que «entrarían en funcionamiento medidas rápidas y efectivas».

Para asegurar la efectividad de estas salvaguardas, el Ejecutivo comunitario aumentará la vigilancia sobre los sectores sensibles incluidos en el acuerdo y, en base a lo observado, se compromete a enviar un informe al Consejo y el Parlamento cada seis meses analizando el impacto de las importaciones en el mercado europeo. «Esto permitirá identificar riesgos en una fase inicial y garantizar acciones efectivas ante potenciales efectos negativos», señala el reglamento.

Más concretamente, Bruselas lanzará una investigación sobre productos de Mercosur cuyo precio sea al menos un 10% más bajo que el de sus competidores europeos. También investigará si hay un aumento de más del 10% de las importaciones de productos de Mercosur bajo «términos preferentes» y si los precios de las importaciones caen al menos un 10%. Si los investigadores concluyen que esto provoca un «daño serio» a los productores europeos, la UE podrá retirar temporalmente los aranceles preferentes sobre los productos que estén causando esa situación.