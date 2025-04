CaixaBank impulsó en 2024 en Asturias 257 empleos directos a través de emprendedores

MicroBank, el banco social de CaixaBank, contribuyó en 2024 en Asturias a la generación de 257 empleos directos mediante el apoyo a ... emprendedores, lo que supone un incremento del 41,6% respecto al año anterior. El apoyo financiero de la entidad facilitó, asimismo, la creación de 99 negocios en el Principado, un 39,4% más que en 2023.

Señala CaixaBank que «la mayoría de los empleos generados han sido para personas pertenecientes a los colectivos más vulnerables en el ámbito laboral». Así, el 57% eran trabajadores jóvenes, el 42% mujeres y el 10% mayores de 50 años. Además, el 29% de las personas se encontraba en situación de paro. Por otro lado, tres de cada cuatro de los emprendedores financiados «se sienten más optimistas sobre el futuro de su negocio y de su familia».

Uno de esos perfiles que decidió dar el salto y emprender es Patricio Duque, que en julio de 2024 –tras más de 12 años de experiencia acumulada en el sector– decidió montar su propio negocio especializado en guitarras eléctricas y acústicas, 'Thunder Guitars', ubicado en Gijón. «Me gusta mucho el tema del taller y de la reparación y me pregunte: ¿por qué no?», explica Duque, que reconoce que no quería quedarse con la espina clavada por no haberlo intentado.

Además, el negocio, asegura, está funcionando, incluso fuera: «He vendido a Francia, Australia o Canadá. El negocio funciona. Podría ir mejor, pero también peor. No me puedo quejar. Ahora está funcionando mucho el ámbito local y hay que trabajar más la zona peninsular, en España, a través de la web».

El emprendedor asturiano reconoce que «da miedo, porque juegas con tu salario», pero admite que merece la pena porque el negocio «va para adelante». En ese sentido, remarca la importancia de contar con apoyo financiero: «Tenía algunos ahorros, pero no eran suficientes como para poder comprar material y formar un stock, así que solicité un microcrédito».