Campa defiende «la diversidad» del sistema bancario español

El presidente de la Autoridad Bancaria Europea, el asturiano José Manuel Campa, apuesta por las «fusiones intraeuropeas para fomentar el mercado único» más que ... por las domésticas, como la planteada por el BBVA para adquirir el Sabadell. Antes de participar en la apertura del curso de la Facultad de Derecho, en Oviedo, destacó que la diversidad «es buena y lo más importante para el sector es que primero sea solvente, que provea adecuadamente de crédito y financiación a la sociedad».

Asimismo, puso como ejemplo de buenas prácticas la reestructuración que tuvo lugar en España después de la crisis de 2010-2011, que dio lugar a la consolidación de la actividad. «Ahora tenemos un sector que es rentable, las entidades buenas avanzaron más y las malas fueron desapareciendo, creo que eso ha sido bueno», apuntó.

No obstante, añadió que, «en su conjunto, fusionarse por fusionarse no tiene por qué ser bueno; lo mejor es que sea un proyecto a futuro atractivo». Sobre la opa de BBVA y Sabadell, recordó que el Banco Central Europeo «ha dicho que es un proyecto atractivo y Competencia ha puesto sus pegas en ciertas áreas, que creo que es importante que se tengan en consideración, y si el proyecto sale adelante, pues bien, si no, los dos bancos siguen siendo dos bancos buenos, con lo cual también será bueno para España».

En cualquier caso, este país «ya ha hecho un esfuerzo muy grande en consolidar su sector nacional y ahora el reto para el futuro debe ser conseguir un mercado único europeo y trabajar para él», subrayó Campa. En este sentido, aludió al informe Draghi sobre las necesidades que tiene Europa y «la lección número uno es fomentar el mercado único europeo», por lo que a la Autoridad Bancaria del Viejo Continente le gustaría que «hubiera más fusiones intraeuropeas y de estas ahora vemos pocas».