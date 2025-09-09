El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Manuel Campa y Javier Fernández Teruelo, decano de Derecho. E. C.

Campa defiende «la diversidad» del sistema bancario español

El presidente de la Autoridad Bancaria Europea apuesta por las «fusiones intraeuropeas»

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Martes, 9 de septiembre 2025, 21:26

El presidente de la Autoridad Bancaria Europea, el asturiano José Manuel Campa, apuesta por las «fusiones intraeuropeas para fomentar el mercado único» más que ... por las domésticas, como la planteada por el BBVA para adquirir el Sabadell. Antes de participar en la apertura del curso de la Facultad de Derecho, en Oviedo, destacó que la diversidad «es buena y lo más importante para el sector es que primero sea solvente, que provea adecuadamente de crédito y financiación a la sociedad».

