El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos. Europa Press
Industria de defensa en Asturias

El CEO de Indra: «Evaluamos seguir creciendo en Asturias, hay muchas posibilidades que se concretarán en breve»

José Vicente de los Mozos asegura a EL COMERCIO que la firma trabaja con «un calendario muy exigente para acelerar al máximo los plazos» de la futura fábrica de Gijón

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:50

Comenta

Una parte importante de los planes de expansión de Indra Group pasan ineludiblemente por el Principado. La multinacional española, que ya tenía presencia en ... la región, levantará en Gijón su nueva división de vehículos terrestres blindados, aunque el despliegue no se detendrá ahí. Así lo asegura el consejero delegado de la compañía, José Vicente de los Mozos, en declaraciones a EL COMERCIO: «Llevamos muchos años implantados en Asturias, con más de 400 trabajadores, y estamos evaluando seguir creciendo para potenciar nuestra capacidad industrial. Hay muchas posibilidades que se concretarán en breve». Esa presencia a la que se refiere De los Mozos es el laboratorio de I+D para el desarrollo de software avanzado de tráfico aéreo que, actualmente, se encuentra en el Parque Científico Tecnológico de Gijón y que se trasladará a El Tallerón cuando esté listo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Lidl avanza en la construcción de un nuevo supermercado en uno de los principales accesos a Gijón
  3. 3 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  4. 4 Todo listo en Gijón para una media maratón de récord: recorrido, cortes de tráfico...
  5. 5 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  6. 6

    Un fallo técnico en las pruebas de conducción genera dudas en el proceso selectivo de EMTUSA
  7. 7

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  8. 8 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  9. 9

    Principado y transportistas estallan contra la idea de cobrar por las autovías para liberar el Huerna: «Sólo faltaba eso»
  10. 10 El ministro Óscar Puente, sobre un diputado por Asturias: «Es un personaje absolutamente cómico»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El CEO de Indra: «Evaluamos seguir creciendo en Asturias, hay muchas posibilidades que se concretarán en breve»

El CEO de Indra: «Evaluamos seguir creciendo en Asturias, hay muchas posibilidades que se concretarán en breve»