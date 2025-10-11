El CEO de Indra: «Evaluamos seguir creciendo en Asturias, hay muchas posibilidades que se concretarán en breve»

Una parte importante de los planes de expansión de Indra Group pasan ineludiblemente por el Principado. La multinacional española, que ya tenía presencia en ... la región, levantará en Gijón su nueva división de vehículos terrestres blindados, aunque el despliegue no se detendrá ahí. Así lo asegura el consejero delegado de la compañía, José Vicente de los Mozos, en declaraciones a EL COMERCIO: «Llevamos muchos años implantados en Asturias, con más de 400 trabajadores, y estamos evaluando seguir creciendo para potenciar nuestra capacidad industrial. Hay muchas posibilidades que se concretarán en breve». Esa presencia a la que se refiere De los Mozos es el laboratorio de I+D para el desarrollo de software avanzado de tráfico aéreo que, actualmente, se encuentra en el Parque Científico Tecnológico de Gijón y que se trasladará a El Tallerón cuando esté listo.

¿Y cuándo lo estará? La idea de la compañía semipública –el Estado controla un 28% del capital a través de la SEPI– es que la planta esté preparada para asumir la producción de vehículos blindados y otros sistemas de defensa terrestre en cuanto se activen los primeros contratos. «Por eso estamos trabajando con un calendario muy exigente para acelerar al máximo los plazos», apunta el consejero delegado de la empresa, que asegura que Indra lleva «desde el día uno» trabajando para tener la nueva fábrica operativa y funcionando: «Actualmente estamos en fase de adecuación de las instalaciones, incorporación de maquinaria especializada y preparación del equipo humano, así como en la adecuación a las normas administrativas».

En cuanto la fábrica de Gijón esté lista, la integración final de los VCR 8x8 Dragón, que actualmente se realiza en la fábrica de armas de Trubia –que gestiona Santa Bárbara Sistemas (SBS)– pasará a manos de la compañía que preside Ángel Escribano. Se trata de un programa que acumula retrasos y que se realiza bajo el paraguas de Tess Defence (consorcio liderado por Indra y en el que participan también SBS, Sapa y EM&E). En ese sentido, De los Mozos asegura que la firma ha puesto los recursos necesarios para solucionar el problema: «El VCR 8x8 Dragón es muy innovador y puntero. Compartimos la importancia de avanzar decididamente en ese importante programa para nuestro Ejército de Tierra. Es una de nuestras prioridades». «Desde que Indra se puso al frente de Tess Defence, hace escasamente unos meses, la situación ha mejorado mucho», explica. Así, remarca que el foco de la compañía está es entregar con seguridad y calidad: «Hemos reordenado su gestión, reforzado la cadena de suministro y puesto recursos adicionales».

La multinacional española articulará su actividad de blindados a través de su nueva filial, Indra Land Vehicles, que, según el consejero delegado de la firma, «surge como una evolución natural de las capacidades con las que ya contaba Indra en sistemas para plataformas terrestres tanto de ruedas como de cadenas». También como respuesta a «la necesidad de aportar soluciones 100% españolas y europeas a la demanda del mercado, de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestros aliados en Europa».

En ese escenario, De los Mozos argumenta que el conflicto de Ucrania supone «un cambio radical que nos ha hecho ver que los carros de combate seguirán jugando un papel central en la defensa en las próximas décadas, y esto nos obliga a renovar los que tenemos y desarrollar nuevos vehículos blindados más avanzados y adaptados a las nuevas necesidades operativas». «España debe recuperar su autonomía estratégica en este terreno e Indra está dispuesto a asegurarla», concluye.

Uno de los principales motivos por los que Indra escogió Asturias por encima de otras comunidades autónomas, explica José Vicente de los Mozos, es «la capacidad y experiencia industrial» que tiene: «La región cuenta con buenas comunicaciones y talento, un gran tejido industrial, ágil y avanzado, y hemos contado además con el apoyo de sus instituciones, que nos han abierto las puertas y prestado el apoyo para que podamos acelerar al máximo nuestra implantación».

Asturias cuenta, por un lado, con más de 200 años de tradición en el sector de la defensa y, por otro, una base de trabajadores especializados en la industria. «En Gijón nos hemos encontrado con un equipo de trabajadores estupendo con experiencia en la fabricación de piezas industriales pesadas complejas a las que vamos a preparar para que trabajen en defensa», asegura el consejero delegado de Indra en referencia a los más de 150 trabajadores de El Tallerón que pasaron de formar parte de la plantilla de Duro Felguera a incorporarse en la de la multinacional española.

Todo ello con el objetivo de hacerse con los próximos contratos del Ministerio de Defensa y para aprovechar el momento de ebullición del que goza el sector al calor del incremento del gasto por parte de los Estados miembros y del programa de rearme anunciado por Bruselas. «En este momento, los países europeos demandan que produzcamos más y de forma más rápida y para eso necesitamos fábricas y profesionales con la experiencia y conocimiento para poder hacerlo», concluye De los Mozos.